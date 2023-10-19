В Україні стартував опалювальний сезон. Проте не повсюдно. Наші кореспонденти у різних містах перевірили, де в квартирах батареї потеплішали, а де - ще ні. І що обіцяють чиновники. Про ситуацію з теплом в регіонах - далі.

Руханка, тепла курточка та електрокамін вдома. Це лайфхак - як зігрітися від п'ятирічної Софії. Мама дівчинки Тетяна розповідає, до холодів та можливих блекаутів вже підготувалися.

Тетяна - жителька Запоріжжя:

Обігрівач маємо, купили павербанк, купили додаткові свічки. В квартирі тепло на даний момент, тому що ми включаємо обігрівач. А так опалення, ну можна було, але трішки пізніше.

В Запоріжжі централізоване опалення в житлові будинки ще не запустили. Дехто з містян не проти зачекати, а дехто навпаки - вже мріє про теплі батареї.

Наталія, жителька Запоріжжя:

Температура знижується, але ще досить нормальна 19, 18, це така температура, можна одягтись трошечки і все добре.

Анастасія, жителька Запоріжжя:

Ні, не потерплю, дуже дорого коштує платити за електроенергію, ми вмикаємо кондиціонер.

Батареї в квартирах потеплішають, коли на вулиці стане прохолодніше, пояснюють в обласному департаменті ЖКГ.

Віталій Литвиненко, директор департаменту ЖКГ та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації:

Опалювальний сезон розпочинається, коли 3 доби поспіль температура 8 градусів тепла та нижче з плюсом, тому на сьогодні то, що маємо, це буде початок листопада.

Посадовці запевняють, до холодів Запорізька область готова. Ремонти тепломереж завершені, акти про готовність підписані. На випадок відключення світла мають генератори та план дій.

А це вже Харків. Тут вдень - до 13-ти тепла. Та в квартирах, кажуть харків'яни, вже прохолодно.

Олена Харміч, жителька Харкова:

Вже б хотілося, щоб включили опалення.

Поки ж чекають на опалення - дістають ковдри.

Олена Харміч, жителька Харкова:

У нас ще електропростинь хочемо ще придбати. Муж каже, що через юсб можна буде, якщо світла не буде. Хоч якось грітися.

А от Людмила каже, на випадок, якщо не буде світла і тепла, у родини є план "Б" - бабусина хатинка. Бо в квартирі все працює від електрики.

Людмила Дмитрова, харків'янка:

Як і в прошлому році. З'їжджалися в стареньку хату у нас там на Баварії. І там подвал був. Там хоч газ єсть. І маленький дом, воно легше, чем квартира.

Вже зараз у Харкові працюють пункти незламності.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Тут вже готові і буржуйки з дровами. І ліжка з теплими ковдрами і спальними мішками.

Харківський міський голова говорить: комунальники виконали всі підготовчі роботи. Переклали по місту більше 200 трубопроводів, підготували котельні.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Ми маємо таку інформацію від ГУР, від військових, що російське агресори будуть цілеспрямовано знічтожувати нам енергетичну інфраструктуру, теплові мережі, сталу подачу води.

Наступні декілька днів синоптики обіцяють в Харкові теплу погоду, а коли ж середньодобова температура опуститься до восьми градусів тепла, то батареї в квартирах харків'ян стануть теплими.

А от у львіських квартирах вже тепло. У 98 відсотків будинків комунальні служби подали гарячу воду. Втім вмикати центральне опалення чи ні - вирішують самі ж мешканці. До прикладу, в ось цій подачу тепла регулює голова ОСББ.

Валентин Бородін, голова ОСББ:

Основна засувка - подача. Її відкрив, тепло пішло в будинок. Зараз на вході 54 гадуси. Ну у звʼязку з тим, що потеплішало трошки так, то знизили.

Регулювання опалення дозволяє заощадити до третини коштів за спожите тепло.

Валентин Бородін, голова ОСББ:

От порівняно з будинком, який поруч стоїть, там на 30 % таки, на таку площу 30 платять більше ніж ми. Допустимо за 3-кімнатну квартиру там платять до 2,5 тисяч. У нашому будинку 1,600- 1700.

Із таким заощадженням у квартирах не холодно, кажуть самі ж мешканці.

Ну 19 напевно показує, бачите 19. Ну тепло.

Щоб ще більше зекномити тепла у квартирах та грошей у своїх гаманцях мешканці свій будинок ще й утеплили.

Ольга Гуць, жителька Львова:

Економія дає до 30 % економії в оплаті, я так розумію, і втеплі. Тому що тепло є і будемо менше платити.

Тепло і в школах та лікарнях Львова. Усі медзаклади міста забезпечені альтернативними джерелами опалення. Твердопаливні котли встановили і в місцевих реабілітаційних центрах. Їх вмикати готові, якщо у місті не буде ні електроенергії, ні газу.

Мирослав Дрило, завідувач господарством одного із реабілітаційних центрів:

Даний котел може обігріти всі 3 корпуса, медичну частину. Наш головний корпус, де на чотирьох поверхах розміщені в палатах наші пацієнти і учбовий корупус.

В Івано-Франківську батареї вже потеплішали. Проте не у всіх. В будинку пані Ірини - холодні.

Ірина, жителька Івано-Франківська:

Є діти малі, і зараз кожен старається як не батарею купити опалювати для дитини хоча би. Чи, як ми кажемо,дуйку по-нашому.

Олег Войтичук, житель Івано-Франківська:

Похолодало, і вночі, якщо чесно, то досить холодно. Нині мінус чотири було. І ввечері таки холодно. І якщо є можливість, то опалення бажано би включити.

Тепловики пояснюють - опалення вже включили, але треба час, аби тепло дійшло до всіх осель.

Юрій Синишин, електрослюсар:

Ми мусимо налагодити, щоб все працювало чітко. Все має бути записано. Це все контролюється. Ми даємо з котельні тепло, а вже по домах це там, є люди, які відкривають засувки.

Опалювальний сезон в Івано-Франківську стартував ще в середині минулого тижня .. але спершу - лише для медзакладів.

Тереза Стефанків, директорка міського медзакладу:

Холодно було буквально один-два дня. Потім зразу оператино місто спрацювало. Включило тепло.

Температура подачі теплоносія на даний момент 52 градуси, тиск дві атмосфери. Температура в приміщеннях до стандарту 20-22 градуси.

Наразі в місті до централізованого теплопостачання підключені близько п'яти сотень багатоповерхівок. Тепловики побоюються, традиційних проблем не вдасться уникнути.

Іван Кедик, заступник головного інженера "Івано-Франківськтеплокомуненерго":

Велика зношеність будинкових систем, які понад сорок років працюють і не проводились капремонти. Але ми закупили додаткові матеріали, труби для проведення тих чи інших робіт.

До того ж тепловики запевняють: запасів газу, палетів та щепи - вдосталь. До того ж, для кожної котельні місто придбало і генератор.

Іван Кедик, заступник головного інженера ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго":

Забезпечено зберігання додаткового пального для роботи цих генераторів. І якусь частину запасних частин.

Загалом влада у всіх містах запевняє: для проходження опалювального сезону зробили все можливе. Проте спрогнозувати дії агресора неможливо.