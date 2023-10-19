Бомбардування міст та сіл, як от в Запоріжжі. Воєнні злочини проти цивільних у Бучі, Ірпені, Ізюмі. Мародерства при відступі. Про все це стало відомо на весь світ завдяки роботі журналістів. У Брюсселі вшанували кореспондентів, які загинули на війні в Україні.

В столиці Бельгії запрацювала фотовиставка, що розповідає про роботу журналістів і фотографів на фронті, умови і ризики, які вона несе. Загибель працівників медіа на війні - провина росії, і агресор повинен понести відповідальність за цей військовий злочин, - переконані організатори виставки. На відкритті побувала Ірина Іванова, вона розкаже більше.

Жовта кухня з яблуками, прострелений памʼятник Тарасу Шевченку в Бородянці. Це світлини українських фотографів, які стали знаковими у російсько-українській війні. Як тяжко дається робота фотографам і журналістам у зоні бойових дій - говорили в Брюсселі на відкритті тематичної виставки.

У столицю Європи експозицію привезла Національна спілка журналістів, за сприяння Європейської федерації. Серед робіт - знімки Євгена Малолєтки, Єфрема Лукацького, Яна Доброносова та інших фотографів, які ризикують життям, аби наочно показати наслідки російського вторгнення.

Всеволод Ченцов, представник України при Європейському Союзі:

Ми бачимо багато на цих світлинах, от скажімо, коли вони професійно зроблені, професійно зняті, тематично представлені правильно, це допомагає нам також як дипломатам доносити дуже-дуже простий - часом це не просто - меседж про те, що російська федерація робить.

Ця виставка - данина памʼяті загиблим на війні журналістам. Від початку повномасштабного вторгнення росії, за даними Національної спілки, загинуло 73 працівники ЗМІ, з них 16 - при виконанні обовʼязків, семеро - іноземці.

росія вбиває не лише безпосередньо журналістів, вона фактично вбиває право мільйонів, мільйонної аудиторії на доступ до інформації, до цих матеріалів наших колег.

Експозиція звертає увагу на ще один момент - покарання за воєнний злочин убивства журналістів. Він має бути розслідуваний, а винуватці - понести кримінальну відповідальність, вважає голова Національної спілки Сергій Томіленко.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:

Для росіян - журналісти є воєнними цілями, є загрозою наступу та їхній пропаганді. Одразу, як тільки вони окуповують території, вони одразу починають полювати на незалежних журналістів. Зло має бути покаране, і відповідно ми намагаємося обʼєнати всіх колег, які працюють за демократичними стандартами професійними, в цій ідеї покарати і російських пропагандистів, і росіян, які атакують, нападають на журналістів.

Частина робіт присвячені мужності працівників медіа, які працюють у зоні бойових дій. Саме для їхньої підтримки Європейська федерація журналістів спільно з українськими колегами створили в Україні шість центрів солідарності журналістів. Там проводять тренінги, надають технічне обладнання, бронежелети, психологічну підтримку. Це унікальний світовий досвід - розповідає генеральний секретар Європейської федерації Рікардо Ґутьєрес.

Рікардо Ґутьєрес, генеральний секретар Європейської федерації журналістів:

Чесно кажучи, коли ми задумались про підтримку українських журналістів, ми хотіли організувати коридор для їхньої евакуації, бо почались бойові дії, і ми мали врятувати наших колег. А тоді ми побачили, що вони не хочуть виїжджати, що їхня місія - залишатись в країні. І тоді ми почали думати над тим, як їм допомогти - багато ньюзрумів було зруйновано, так ми придумали створити ці хаби для журналістів, відкриті для всіх - українських та закордонних колег, які приїжджають висвітлювати війну.

Виставка "Україна - журналісти у зоні бойових дій" раніше побувала в Парижі. Після Брюсселя - поїде в інші європейські столиці. Нею зацікавились у Данії, Хорватії, Іспанії, Німеччині, Італії. А Національна спілка журналістів України розглядає ідеї, як ще можна вшанувати памʼять загиблих на війні колег.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:

Звичайно, ми, як спілка журналістів України, ми вже думаємо, як пошанувати прізвища, імена, подвиг. У нас меморіальна є дошка на будівлі, на фасаді офісу Національної спілки журналістів У Києві. Ми вже зараз розглядаємо варіанти меморіального вшанування, певного якогось знаку, бо знову-таки - громадяни мають бачити, розуміти - наскільки відповідальна, страшна, але мужня професія журналіста в нинішній час.

За словами Сергія Томіленка, найкращим символічним вшануванням загиблих колег стане вільна журналістика і свобода слова як демократична цінність України після перемоги.