Конгрес США через внутрішньополітичне протистояння не ухвалив поки що річний бюджет, що включає новий пакет військової допомоги Україні. При цьому і в Білому домі, і в обох палатах конгресу запевнили, що США продовжать надавати всебічну підтримку Україні.

Очікується, що президент Байден запросить для України $60 млрд. Водночас Україні затвердять цю військову допомогу лише після того, як Палата представників Конгресу обере свого спікера.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Надзвичайний та Повноважний Посол України в США (2005-2010) та у Франції (2014-2020), постійний Представник України при ЮНЕСКО Олег Шамшур.

"Зараз, мабуть, ніхто нічого точно сказати не може. Поки що зрозуміло, що конгресмен Джим Джордан не ризикнув піти на третій тур голосування, оскільки друге голосування було для нього вчора з ще гірним результатом, ніж перше. Зараз, судячи з його заяв, він не полишає надії стати спікером. Але зараз уже веде розмову, що, можливо, це відбудеться у січні наступного року. Вся інтрига зараз саме про надання додаткових повноважень в.о. спікера конгресмену Макгенрі.

Сам Джордан попри його попередні заявив сказав, що готовий підтримати таке рішення. Багато в чому це залежатиме від демократів, оскільки у республіканській фракції очевидно не найдеться достатньо бажаючих втопити цю можливість, тобто не дати прийняти відповідну постанову. І це ті, хто належить до крайньо правого крила республіканської партії. Таким чином ситуація хаосу вона залишається, а вихід наразі я бачу в тому, що спікеру надали додаткові повноваження. ..

Що стосується цих фінансово-бюджетних питань, то їх треба вирішувати дуже швидко. Думаю, що є розуміння, що це треба вирішити до кінця цього року. Але є червона лінія - 17 листопада щодо продовження фінансування федерального уряду.

Джордан поки що намагатиметься отримати цю посаду, одне досить посилено обговорюється можливість висунення інших кандидатів, які будуть користуватися підтримкою фракцій.

Така зараз ситуація. Відповідно від цього залежить питання допомоги Україні. Тому зараз, крім того, що є серйозні проблеми з правим крилом республіканців, все впирається в те, що процедурно, інституційно це неможливо без того, щоб був спікер", - розповів Олег Шамшур.