Другу добу поспіль у Запоріжжі ліквідують наслідки ракетного удару по багатоповерхівці [ Редагувати ]
123 удари. Під вогнем противника - 21 населений пункт. Гатять росіяни з арилерії, запускають безпілотники і б'ють ракетами. Напередодні внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей. Це мешканці багатоповерхівки, в яку влучив ворожий снаряд. Нині пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Зараз надзвичайники розбирають аварійні конструкції. Усі подробиці - в наступному сюжеті.
Другу добу поспіль у Запоріжжі ліквідовують наслідки ракетного удару по багатоповерхівці. Нині на місці обстрілу працюють комунальники та рятувальники. Прибирають сміття, розбирають завали та аварійні конструкції.
Пошуково-рятувальні роботи вже завершені. Вони тривали понад 20 годин. Складнощів додавали постійні повітряні тривоги, кажуть надзвичайники.
Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій області:
Для збереження життя і здоров'я особового складу ми були змушені на деякі моменти призупинятися і відводити, особливо, коли була загроза балістики.
По цій багатоповерхівці окупанти вдарили минулої ночі. Російська ракета забрала життя п'ятьох людей.
Олексій Пуга, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Запорізькій області:
Наймолодшій дівчинці було 20 років. Це молоде подружжя, я думаю, всі читали 20 і 23 роки. Загинули. Вони тільки рік тому, як одружилися. Це наймолодші.
Ще п'ятеро мешканців будинку отримали поранення.
Це перші хвилини порятунку людей із будинку.
Люди кажуть, минулої ночі у будинку вже мало хто спав. Бо все місто здригалося від вибухів. Деякі мешканці ховалися у коридорах.
Олексій, житель Запоріжжя:
- Я думаю, это нас и спасло в принципе, потому что мебель летала по всей квартире, и тяжелая мебель летала.
Тетяна, жителька Запоріжжя:
Раздался взрыв, сразу все полетело: окна, балкон. Все полетело. Страшная пыль. Ну, шок конечно. Мы выбежали в коридор, это хорошо, хоть в коридор выбежали, успели.
Ворожа С-300 зруйнувала у будинку перекриття з третього по п'ятий поверх. У двох під'їздах зруйновано з десяток квартир.
Марина, жителька Запоріжжя:
На 5-му поверсі, там де страшні завали. Я туда піднімалась і там нема ні підлоги, не стін, ну нічого нема. Там ковш заїжджає і просто повністю всьо вигрібає.
Марина каже, на щастя, тієї ночі в квартирі нікого не було. Втім де тепер мешкатиме, не уявляє.
Марина, жителька Запоріжжя:
Є друзі, далі буде видно. Щас зараз знаєте, в голову нічо не приходить, ніяких таких думок, це просто переварити всьо неможливо, дуже шкода людей.
На місці удару із мешканцями будинку працювали психологи та соцпрацівники. В наметах роз'яснювали - як і де можна отримати допомогу. Аби людям було де зігрітися, муніципальні автобуси перетворили на невеличкі пункти незламності.
Аліна Шляніна, працівниця Запорізького міського центру соцслужб:
У нас тут можна зігрітись. Перша психологічна допомога, перша медична допомога. Людина, яка постраждала може прийти комплексно це отримати.
Намети, де можна було випити гарячого чаю та зарядити телефон розгорнули і волонтери. Роздавали теплі речі, плівку та осб-листи, щоб затулити вибиті вікна.
Ярослав Ковальов, координатор громадської організації:
Зараз ми разом з комунальниками, як можемо відновлюємо те, що було після прильоту, забиваємо вікна, виносимо сміття, де получається там ремонтуємо вікна, вставляємо самі вікна, якщо вони повилітали.
Нині у будинку - жодних комунікацій. Втім не всі мешканці залишили свої квартири. Ті, хто виїхав із напівзруйнованої багатоповерхівки тимчасово розселилися у рідних та друзів.
Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:
Міською владою вже буде надана допомога, саме матеріальна допомога в тому числі і на оплату на проживання.
Зруйнована багатоповерхівка, кажуть краєзнавці, була зведена на місці будинку, знищеного під час Другої світової.
Роман Акбаш, краєзнавець:
Я бачу тут якийсь символ можна побачити в тому, тоді тут нацисти тодішні руйнували, а зараз оті люди, які кажуть там у себе: "можемо повторити". Ну що ж в лапках вони повторили, на жаль, і показують свою сутність.
За фактом обстрілу Запоріжжя відкрито кримінальне провадження. Тієї ночі по місту було завдано шість ракетних ударів.
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