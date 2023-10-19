123 удари. Під вогнем противника - 21 населений пункт. Гатять росіяни з арилерії, запускають безпілотники і б'ють ракетами. Напередодні внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей. Це мешканці багатоповерхівки, в яку влучив ворожий снаряд. Нині пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Зараз надзвичайники розбирають аварійні конструкції. Усі подробиці - в наступному сюжеті.

Другу добу поспіль у Запоріжжі ліквідовують наслідки ракетного удару по багатоповерхівці. Нині на місці обстрілу працюють комунальники та рятувальники. Прибирають сміття, розбирають завали та аварійні конструкції.

Пошуково-рятувальні роботи вже завершені. Вони тривали понад 20 годин. Складнощів додавали постійні повітряні тривоги, кажуть надзвичайники.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Для збереження життя і здоров'я особового складу ми були змушені на деякі моменти призупинятися і відводити, особливо, коли була загроза балістики.

По цій багатоповерхівці окупанти вдарили минулої ночі. Російська ракета забрала життя п'ятьох людей.

Олексій Пуга, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Наймолодшій дівчинці було 20 років. Це молоде подружжя, я думаю, всі читали 20 і 23 роки. Загинули. Вони тільки рік тому, як одружилися. Це наймолодші.

Ще п'ятеро мешканців будинку отримали поранення.

Це перші хвилини порятунку людей із будинку.

Люди кажуть, минулої ночі у будинку вже мало хто спав. Бо все місто здригалося від вибухів. Деякі мешканці ховалися у коридорах.

Олексій, житель Запоріжжя:

- Я думаю, это нас и спасло в принципе, потому что мебель летала по всей квартире, и тяжелая мебель летала.

Тетяна, жителька Запоріжжя:

Раздался взрыв, сразу все полетело: окна, балкон. Все полетело. Страшная пыль. Ну, шок конечно. Мы выбежали в коридор, это хорошо, хоть в коридор выбежали, успели.

Ворожа С-300 зруйнувала у будинку перекриття з третього по п'ятий поверх. У двох під'їздах зруйновано з десяток квартир.

Марина, жителька Запоріжжя:

На 5-му поверсі, там де страшні завали. Я туда піднімалась і там нема ні підлоги, не стін, ну нічого нема. Там ковш заїжджає і просто повністю всьо вигрібає.

Марина каже, на щастя, тієї ночі в квартирі нікого не було. Втім де тепер мешкатиме, не уявляє.

Марина, жителька Запоріжжя:

Є друзі, далі буде видно. Щас зараз знаєте, в голову нічо не приходить, ніяких таких думок, це просто переварити всьо неможливо, дуже шкода людей.

На місці удару із мешканцями будинку працювали психологи та соцпрацівники. В наметах роз'яснювали - як і де можна отримати допомогу. Аби людям було де зігрітися, муніципальні автобуси перетворили на невеличкі пункти незламності.

Аліна Шляніна, працівниця Запорізького міського центру соцслужб:

У нас тут можна зігрітись. Перша психологічна допомога, перша медична допомога. Людина, яка постраждала може прийти комплексно це отримати.

Намети, де можна було випити гарячого чаю та зарядити телефон розгорнули і волонтери. Роздавали теплі речі, плівку та осб-листи, щоб затулити вибиті вікна.

Ярослав Ковальов, координатор громадської організації:

Зараз ми разом з комунальниками, як можемо відновлюємо те, що було після прильоту, забиваємо вікна, виносимо сміття, де получається там ремонтуємо вікна, вставляємо самі вікна, якщо вони повилітали.

Нині у будинку - жодних комунікацій. Втім не всі мешканці залишили свої квартири. Ті, хто виїхав із напівзруйнованої багатоповерхівки тимчасово розселилися у рідних та друзів.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Міською владою вже буде надана допомога, саме матеріальна допомога в тому числі і на оплату на проживання.

Зруйнована багатоповерхівка, кажуть краєзнавці, була зведена на місці будинку, знищеного під час Другої світової.

Роман Акбаш, краєзнавець:

Я бачу тут якийсь символ можна побачити в тому, тоді тут нацисти тодішні руйнували, а зараз оті люди, які кажуть там у себе: "можемо повторити". Ну що ж в лапках вони повторили, на жаль, і показують свою сутність.

За фактом обстрілу Запоріжжя відкрито кримінальне провадження. Тієї ночі по місту було завдано шість ракетних ударів.