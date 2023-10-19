Реабілітація. Протези, фізичне віднволення та психологічна допомога. Нині ці напрямки - в пріорітеті в українських медиків. І мова не тільки про військових. Психологічної підтримки потребують і їх родичі - діти військовослужбовців, родини військовополонених та сім'ї загиблих героїв. В Одесі таку допомогу, зокрема, надає Центр реабілітації матері та дитини. Усіх охочих місцеві фахівці запрошують на безкоштовне обстеження та лікування у закладі. Тож як він працює - дивіться далі.

Трагедія в родині Тетяни Панченко із Запоріжжя сталася рік тому. Під Бахмутом загинув її чоловік Євген. Захищати країну він пішов добровольцем ще у першій день повномасштабного вторгнення. На фронті взяв позивний "Поет". Бо писав багато віршів. Деякі - пересилав дружині. Як виявилося - як заповіт.

Якщо загину, то повернусь - у мріях і снах буду з тобою. Ти в них побачиш свого героя. Янголом обернусь і тебе захищу. Вогнем і мечем я демонів вб'ю. Ворога знищать мої побратими і ти будеш сильна і вільна людина. І нашому синку ти нагадай, що батько загинув за наш рідний край.

Син Богдан - тепер найголовніша підтримка для матері та й навпаки. У хлопчика - затримка психічного розвитку. Тож разом із сином Тетяна наразі в Одесі - у Центрі реабілітації матері та дитини МОЗу. Жінка каже: медичної допомоги потребують обоє.

Тетяна Панченко, вдова військовослужбовця:

Важко, але життя продовжується. Дитину потрібно підіймати, бо затримка мови, не всі звуки виставлені у мові. Ми стараємося дуже зі своєю свекрухою - з нашою мамою - посміхатися, про погане не думати, але, звісно, плачемо.

Подолати тривожність та емоційну вразливість Тетяні допомагає психолог Ірина. Вона каже: дружини загиблих героїв часто замикаються в собі, тож важливо знайти підхід до людини, вислухати її, дати можливість виговоритись: це основна частина терапії.

Ірина Смаль, психолог центру:

Навіть коли вони починають плакати - ну, так виходять їхні емоції, почуття - і вже на другий раз - вони більш з довірою йдуть і розповідають. Якщо в неї є бажання говорити про чоловіка, про ситуацію, яку вона переживає, то ми говоримо про це, я її вислуховую.

Теж і з дітьми, постраждалими він війни. Фахівці кажуть: вони замкнуті, бояться виявляти емоції, тож необхідно спочатку відкрити їх, завоювати довіру, а далі - вже корегувати емоційний стан. Наразі третина маленьких пацієнтів центру - саме з родин військовослужбовців, військовополонених та вимушених переселенців.

Тетяна Коновальчук, інструктор з лікувальної фізкультури центру:

Треба заспокоїти, тому що вони всі такі як їжачки насторожені. Треба обійняти десь, треба десь погладити, подивитися в очі обов'язково, сказати, що все буде добре, ти у безпеці - і це працює.

Курс реабілітації у центрі триває три тижні та включає медобстеження, допомогу кардіологів, неврологів, стоматологів та інших фахівців. Наразі чимало пацієнтів приїжджають із Херсонщини, Миколаївщини та Запорізькій області. Але вже два місяці фахівці закладу й самостійно відвідають громади. Кажуть, там фіксують: спеціалізованої реабілітації потребує все більше населення.

Наталія Одарій-Захар'єва, директорка ДЗ "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини МОЗ України":

Оглянувши вісім громад Одещини, ми бачимо, що дуже багато діток є недообстежених - це в першу чергу. Є дітки, які взагалі мають уже такі вади, де психолог не справляється, тому тут психолог уже направляє до психіатра - рекомендує матері, що ви маєте відвідати лікаря і ми маємо такого лікаря тут в Центрі.

Згідно з останнім рішенням Мінохорони здоров'я, незабаром до закладу приєднають один із відомчих санаторіїв Одеси. І на цій базі вже буде створено потужний центр, головним завданням якого, власне, й стане психологічна реабілітація дітей, що постраждали внаслідок війни.