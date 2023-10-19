Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний побував у Авдіївці на Донеччині та зустрівся з командуванням військ, які тримають оборону. Про це воєначальник повідомив у соцмережах.

"На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто.

Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.

Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів", - написав Залужний.

Також провели генерали провели роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії.

Нагадаємо, за даними аналітиків Deepstate, під Авдіївкою окупанти втратили 63 одиниці техніки.