80 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Ракетні удари в прифронтових зонах та тилових містах. Під артилерійським вогнем - понад 130 населених пунктів. 15 атак на Куп'янському напрямку - ворог намагається зайняти Синьківку - стратегічний населений пункт на цій ділянці фронту.

Просуватися росіяни намагаються і неподалік Мар'їнки. Активізувалися окупанти і в районі Авдіївки. Після відносної паузи, знову штурмують місто. Детальніше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі - в нашому огляді.

Деокуповані населені пункти Луганщини - під систематичними ворожими обстрілами. Без світла та тепла. Місцеві тут виживають лише завдяки допомозі. Напередодні до Красноріченської громади поліцейські привезли теплі речі та харчі.

Жорстокі бої тут тривають беззупину. Це - кадри бійців "Азову", вони у лісах під Кремінною знищують інженерну техніку противника.

Та ворог тисне, і не полишає спроб наступу. Невдалих.

Артем Лисогор, керівник Луганської військової адміністрації:

Із двох боків почав тиснути противник минулої доби. Тільки неподалік Надії сили оборони відбили більше 10-ти атак ворога. Знов пішли уперед росіяни біля Макіівки, де до цього вони на кілька днів зупинялися. За учора там відбулося пʼять штурмів.

Важкі бої точаться на Донеччині. Напередодні ворог десятки разів обстріляв населені пункти регіону з важкої артилерії, гатив авіабомбами. Були й спроби наступу.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 17 атак ворога в районі Мар'їнки та ще 4 - в районі Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області.

Під Бахмутом наші воїни просуваються уперед. Це - кадри третьої штурмової. Бійці вибивають окупантів з опорного пункту.

А це - кадри Нацгвардійців з-під Кліщіївки. Після вдалого стрілкового бою із собою наші воїни прихопили полоненого.

Гаряче й під Авдіївкою. Напередодні Сили оборони відкинули ворожі війська із сірої зони та повернули собі втрачені позиції.

Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку:

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог не полишає спроб, за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили три атаки ворога та збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже п'ятий літак, що збито на Донеччині за останні 10 діб.

Це - кадри військового телебачення зі зруйнованої Авдіївки. Кожен другий будинок тут - понівечений. Та українські захисники міцно тримають рубежі.

Колон було дуже багато. Були колони й по 10 машин, і по 7 машин, і по 5 машин. І вони заходили й виходили. Техніку неможливо було порахувать…. Танки, БМП, артилерія підтягувались майже на передок….ми завчасно ве бачили як формірувалися колони. Тож на підготовку наших хлопців час був і наче справилися….дуже багато техніки, біля якої були приходи нашої артилерії просто розверталися й тікали.

Ці моторошні кадри – "Білих Янголів". Днями авіаударом ворог зруйнував цілий проліт багатоквартирного будинку в Авдіївці.

З - під завалів поліцейські дістали 44-річну жінку. . Мешканцям, що зосталися тут - поліцеські розвозять гуманітарку, буквально ризикуючи власним життям.

Геннадій Юдін, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Це був обстріл з "Ураганів", касетні боєприпаси. Розірвалися поруч із автомобілем нашим службовим. Ми потрапили в таку пастку, що було і взриви і спереді і ззаду, і збоку.

Правоохоронці уцілили. Життя їм врятувала броньована капсула. Попри ворожі обстріли в місті залишаються близька півтори тисячі цивільних.

Найголовніше зараз, кажуть правоохоронці, - порятунок життя. То ж з міста продовжується евакуація.