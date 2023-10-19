Україна отримає від Європейського союзу 50 млрд євро у вигляді грантів і кредитів для економічного та соціального відновлення після російського вторгнення. Ці кошти будуть заходити в Україну впродовж 2024-2027 років.

Відповідний фонд мають узгодити з українським урядом. При цьому він суворо контролюватиметься Єврокомісією. Своєю чергою, Україна має модернізувати систему аудиту та контролю для більшої ефективності допомоги.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла Олена Шуляк, голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Ще влітку на конференції з відновлення України у Лондоні за присутності Володимира Зеленського президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила про те, що на 2024-2027 рік, тобто на 4 роки Україні буде виділено 50 мільярдів євро для того, щоб максимально швидко проводити відповідні реформи та відновлювати, відбудовувати нашу Україну.

Звичайно, це буде відбуватися через спеціальний фонд. Уряд розробляє відповідну програму, план щодо того, які реформи потрібно проводити у відповідних секторах економіки. Перш за все це стосується нашого євроінтеграційного курсу, регіонального розвитку, максимального залучення приватних інвестицій до розвитку економінки України.

Звичайно, це стосується таких питань, як цифровізація, дерегуляція, тобто всі ті речі, які максимально позитивно впливають на інвестиційний клімат у нашій державі.

Міністерство економіки буде презентувати цей план безпосередньо керівникам комітетів парламенту вже 24 жовтня. Цей план Мінекономіки активно проговорює з представниками бізнесу, представниками громадянського суспільства, тому що дуже важливо, щоб було розуміння, яким чином рухається країна, які реформи будуть першочерговими.

Звичайно наповнення такого фонду, і про це неодноразово говорив очільник нашої держави, в першу чергу повинно відбуватися за рахунок арештованих російських активів. На сьогодні ЄС проводить разом з представниками нашої країни надважливу роботу, щоб такі активи арештовувалися і ставали джерелами відновлення нашої країни.

Звичайно, нам хотілося б, щоб цей процес йшов якомога швидше. Тому що з точку зору відновлення справедливості було б дуже правильно, якби гроші російської федерації ви користувались на те, щоб відновлювалась економіка нашої країни, відбудовувалась інфраструктура, здійснювались житлові проекти", - розповіла Олена Шуляк.