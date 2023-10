Лідер ліберального крила правлячої партії "Лікуд" Амір Вейтман в ефірі російського пропагандистського телеканалу Russia Today звинуватив росію в підтримці палестинського радикального руху ХАМАС, яке напало на Ізраїль.

“After we win this war, we will make sure Ukraine wins as well and we will make sure Russia will pay for what it has done”



Amir Weitman, chairman of the Libertarian faction of Israel's ruling Likud party, thre*tens Russia on Russia’s propaganda channel RT pic.twitter.com/om3fHlXhy2