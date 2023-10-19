Лідер ліберального крила правлячої партії "Лікуд" Амір Вейтман в ефірі російського пропагандистського телеканалу Russia Today звинуватив росію в підтримці палестинського радикального руху ХАМАС, яке напало на Ізраїль.

Ми запамʼятаємо, що зробила росія. Ми зробимо так, щоб перемогла Україна. росія підтримує ворогів Ізраїлю. росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити геноцид проти нас, і росія заплатить.

Послухайте мене уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, після цього ми не забудемо те, що ви робите. Ми прийдемо. І зробимо так, що Україна переможе. Ми зробимо так, що ви заплатите за те, що ви зробили.