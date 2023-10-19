"Коли Ізраїль переможе, росія за все заплатить": член партії "Лікуд" жорстко виступив в ефірі RT (відео) [ Редагувати ]
Лідер ліберального крила правлячої партії "Лікуд" Амір Вейтман в ефірі російського пропагандистського телеканалу Russia Today звинуватив росію в підтримці палестинського радикального руху ХАМАС, яке напало на Ізраїль.
Ми запамʼятаємо, що зробила росія. Ми зробимо так, щоб перемогла Україна. росія підтримує ворогів Ізраїлю. росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити геноцид проти нас, і росія заплатить.
Послухайте мене уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, після цього ми не забудемо те, що ви робите. Ми прийдемо. І зробимо так, що Україна переможе. Ми зробимо так, що ви заплатите за те, що ви зробили.
“After we win this war, we will make sure Ukraine wins as well and we will make sure Russia will pay for what it has done”— Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2023
Amir Weitman, chairman of the Libertarian faction of Israel's ruling Likud party, thre*tens Russia on Russia’s propaganda channel RT pic.twitter.com/om3fHlXhy2
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