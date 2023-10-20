Місія - деокупувати Карабах.

Сергій Нагорняк, народний депутат:

Азербайджану вдалось дуже швидко та якісно провести контртерористичну операцію.

Фактично без пострілів та спротиву. Карабах - знову під прапором Азербайджану. Та країні почали погрожувати санкціями. Чому? І хто за цим стоїть? Як росія намагалась контролювати цей регіон понад 30 років?

Тарас Загородній, політолог:

Це ж не одна точка була.

А які ще? Як діє рф? І що спільного між сепрартизмом на українському Донбасі та азербайджанському Карабаху?

Вони тут були давно. Їх кількість змінювалась, але вони намагалися контролювати все: дороги, адміністрації, промисловість. І називали себе "миротворцями". Свій контингент у Карабаху рф розгорнула після вірменської окупації регіону. Бронетехніка, зброя та снаряди - все це складалось десятками років.

Тарас Загородній, політолог:

Для того, щоб тримати на контролі республіки, вони створювалирізноманітні гарячі точки. Які дозволяли втримувати влпив на територіях. Це ж не одна точка була. Абхазія, Нагірний Карабах, Придністров'я.

А ще - Донбас. Там теж намагалися застосувати сценарій з миротворцями.

Сергій Нагорняк, народний депутат:

Росіянам, на жаль, вдається використовувати різні нації чи це українці на окупованих територіях, чи це вірмени на раніше окупованих територіях Азербайджану, чи це бойовики ХАМАС в Палестині. Ми бачимо, що росіяни сіють скрізь війну. Ми бачимо, що росіяни намагаються конфлікти ці підтримувати в світі.

Тарас Загородній, політолог:

Ну так схема така сама. Возмущьонний народ Донбаса. Там начебто повстали, начебто росія тут ні до чого, ми тут вводимо миротворців і миротворення починається. І починаємо запихувати Донбас в якості такої ракової пухлини в тіло України політичної. Залишатися таким от чином, нав'язуючи свої так звані миротворчі послуги, які нікому були не потрібні.

І Азербайджану на їх території - теж. За лічені дні країна провели антитерористичну операцію на Карабаху. Регіон повністю деокуповано.

Сергій Нагорняк, народний депутат:

Азербайджану вдалось дуже швидко та якісно провести контртерористичну операцію. Практично без жертв. Дуже швидко все зробили.

Хоча ще до цього лідери сепаратистів закликали до спротиву. Серед них - і російсько-вірменський бізнесмен Рубен Варданян.

Ми ніколи не погодимось із цим. Ми будемо боротися до останнього. Останній рубіж пройдено. Ти або стаєш на захист Арцаха. Або проти всього вірменського народу.

Варданяна вже затримано. Ще в жовтні минулого року уряд України запровадив санкції проти олігарха. Чи закінчилась на цьому ворожа риторика? Аж ніяк. За даними народних депутатів України, проти Азербаджану розгорнули справжню медіакампанію з дискредитації. Закликають до впровадження санкцій! Українські парламентарі - проти. Бо країна звільнила свої окуповані території.

Ми виступаємо з категоричним засудженням впровадження будь-яких санкцій проти Азербайджану. З самого початку російсько-української війни громадяни Азербайджану регулярно передають українцям генератори, продукти харчування, одяг та корми для тварин, які були врятовані після підриву Каховської ГЕС.

А що ж насправді на деокупованій території з цивільними? Усім етнічним вірменам в регіоні запропонували залишитися.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану:

Азербайджан уже почав надсилати своєму Карабаському регіону та вірменському населенню, яке там проживає, гуманітарну допомогу. Паливо, харчі, медикаменти. Люди, які там живуть, є громадянами Азербайджану. Незалежно від їх національності. Держава Азербайджан зебезпечить їх безпеку та добробут.

Десятки автобусів. Тисячі людей в чергах. Незгодним з деокупацією регіонуетнічним вірменам запропонували альтернативу - виїхати організованими групами. Без термінів та умов. Коли буде завгодно.

Тарас Загородній, політолог:

Азербайджанські ЗМІ вони дуже часто порівнювали, як тікали з азербайджанських окупованих територій. Там голі-босі. Діти, пішки і як спокійно дали можливість виїхати тим вірменам, які не захотіли жити в Нагорному Карабасі. Хочете - їдьте, ніхто вас не виганяє, але якщо хочете, то от автобуси, спокійно. Хочете накормимо. Зробили все дуже акуратно і спокійно.

Червоний хрест, гуманітарні конвої з ліками та пальним. Все це - регулярні рейси до деокупованого Карабаху. Втім, за даними народних депутатів України, Азербайджану розгорнули справжню медіакампанію з дискредитації.

Радикальні елементи вірменської діаспори та деякі міжнародні ЗМІ нарощують пропаганду ненависті та закликають запровадити санкції проти Азербайджану. Вважаємо це неприпустимим. Ключові діячі сепаратистських формувань Карабаху включені до бази "Миротворець", як посібники агресії проти України.

Нині Баку продовжує реінтеграцію територій.