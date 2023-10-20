Ви точно бачили його творіння: твори Анатолія Куща представили на виставці у Києві [ Редагувати ]
Ви точно бачили його творіння на столичному Майдані Незалежності. Могли розглядати фігуру України-Оранти, яка височіє на тріумфальній колоні чи вдивлятися в обличчя засновників Києва. Скульптури українця Анатолія Куща прикрашають площі міст і сіл, музеї та приватні колекції в усьому світі.
Нині його мистецькі твори представили на виставці у Києві. Унікальні "Портрети" бачила наша кореспондентка Валерія Глущенко.
Чіткі лінії, які передають характер героїв та емоції. На виставці "Портрети" скульптора Анатолія Куща зібрано приблизно п'ять десятків бюстів.
Анатолій Кущ, скульптор:
Тут ви побачите різні портрети в жанровому плані. Тут є етюдні, тут є портрети станкові, як пам'ятники. Мені хотілось показати різноманіття цього жанру.
Але найголовніша робота всього життя майстра - Стелла на Майдані Незалежності у Києві. Анатолій Кущ каже: проект і досі не завершено. За його планами, поруч зі Стеллою має бути Тріумфальна Арка. Але через нестачу грошей у двотисячних, будівництво призупинили.
Анатолій Кущ, скульптор:
Суть цього пам'ятника - це показать неймовірну велич нашої культури. Діло в тому, що будівництво не завершене. І ось я більше 20 років чекаю. Я казав своїм, так званним, опонентам: "Я не вмру, поки не завершу".
Обличчям величного українського монумента стала донька скульптора - Христина.
Христина Катракіс, художниця, донька Анатолія Куща:
Я навіть й не знала, що батько буде мене робити як скульптуру. Я в той час жила в Америці, працювала над дисертацією. Мені десь було років 25 тоді і тато просто подзвонив мені й каже: "Зроби фотографію, десь надворі, як ти тримаєш у руці гілку".
На відкриття виставки у Національній академії мистецтв зібралось чимало людей. Серед присутніх - товариш скульптора Василь Шкляр. Український письменник знайшов серед робіт і власні портрети. На одному - йому 39, на іншому - майже сімдесят.
Василь Шкляр, письменник:
Для мене це велика честь. Хоча я вам скажу, коли себе бачиш у бронзі - трохи стає моторошно. Ніби-то ще й рано.
Однією з недавніх робіт режисера Олеся Саніна стала кінострічка "Довбуш". Митець каже: не міг пропустити виставку Анатолія Куща.
Олесь Санін, кінорежисер:
Він унікальний художник тим, що в переважній більшості ще в студенські роки чи з першим успіхом, митця чи скульптора вони виробляють свій стиль. Й відточують його, скажімо так. А його ж неможливо спіймати на стиль, от подивіться.... він живе в епосі відродження.
Людмила Лисенко, телеведуча:
В цій залі представлені етапи нашої історії, великої та славної історії. І важливо, що ця історія ожила в мармурі,бронзі, латуні.
Відвідати виставку у Національній академії мистецтв України можна у будні з одинадцятої ранку до сімнадцятої вечора. Вхід - вільний.
по темі
З цих смертоносних уламків митці зробили квіти, картини, інсталяції і навіть годинник.
Компанія-правовласник, що належить композитору та його родині, це дозволила і знизила суму авторських відрахувань втричі. На перших репетиціях вже побували "Подробиці".
Загибель працівників медіа на війні - провина росії, і агресор повинен понести відповідальність за цей військовий злочин, - переконані організатори виставки. На відкритті побувала Ірина Іванова, вона розкаже більше.
На Буковині відкрили фотозону - гарбузове поле. Локація діяла й торік. Два сезони поспіль організатори фотозони спрямовують частину коштів на потреби Збройних сил України.
Приурочили захід до всесвітнього дня хоспісів. Репортаж з Черкас.