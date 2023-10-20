Ви точно бачили його творіння на столичному Майдані Незалежності. Могли розглядати фігуру України-Оранти, яка височіє на тріумфальній колоні чи вдивлятися в обличчя засновників Києва. Скульптури українця Анатолія Куща прикрашають площі міст і сіл, музеї та приватні колекції в усьому світі.

Нині його мистецькі твори представили на виставці у Києві. Унікальні "Портрети" бачила наша кореспондентка Валерія Глущенко.

Чіткі лінії, які передають характер героїв та емоції. На виставці "Портрети" скульптора Анатолія Куща зібрано приблизно п'ять десятків бюстів.

Анатолій Кущ, скульптор:

Тут ви побачите різні портрети в жанровому плані. Тут є етюдні, тут є портрети станкові, як пам'ятники. Мені хотілось показати різноманіття цього жанру.

Але найголовніша робота всього життя майстра - Стелла на Майдані Незалежності у Києві. Анатолій Кущ каже: проект і досі не завершено. За його планами, поруч зі Стеллою має бути Тріумфальна Арка. Але через нестачу грошей у двотисячних, будівництво призупинили.

Анатолій Кущ, скульптор:

Суть цього пам'ятника - це показать неймовірну велич нашої культури. Діло в тому, що будівництво не завершене. І ось я більше 20 років чекаю. Я казав своїм, так званним, опонентам: "Я не вмру, поки не завершу".

Обличчям величного українського монумента стала донька скульптора - Христина.

Христина Катракіс, художниця, донька Анатолія Куща:

Я навіть й не знала, що батько буде мене робити як скульптуру. Я в той час жила в Америці, працювала над дисертацією. Мені десь було років 25 тоді і тато просто подзвонив мені й каже: "Зроби фотографію, десь надворі, як ти тримаєш у руці гілку".

На відкриття виставки у Національній академії мистецтв зібралось чимало людей. Серед присутніх - товариш скульптора Василь Шкляр. Український письменник знайшов серед робіт і власні портрети. На одному - йому 39, на іншому - майже сімдесят.

Василь Шкляр, письменник:

Для мене це велика честь. Хоча я вам скажу, коли себе бачиш у бронзі - трохи стає моторошно. Ніби-то ще й рано.

Однією з недавніх робіт режисера Олеся Саніна стала кінострічка "Довбуш". Митець каже: не міг пропустити виставку Анатолія Куща.

Олесь Санін, кінорежисер:

Він унікальний художник тим, що в переважній більшості ще в студенські роки чи з першим успіхом, митця чи скульптора вони виробляють свій стиль. Й відточують його, скажімо так. А його ж неможливо спіймати на стиль, от подивіться.... він живе в епосі відродження.

Людмила Лисенко, телеведуча:

В цій залі представлені етапи нашої історії, великої та славної історії. І важливо, що ця історія ожила в мармурі,бронзі, латуні.

Відвідати виставку у Національній академії мистецтв України можна у будні з одинадцятої ранку до сімнадцятої вечора. Вхід - вільний.