17-18 жовтня володимир путін відвідав Китай для участі у форумі "Один пояс - один шлях" - ініціативи Пекіна щодо розвитку економічного партнерства та інфраструктури країн Євразії.

Це була друга закордонна поїздка російського диктатора після того, як у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за підозрою у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до рф.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів дипломат, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара.

"володимир путін надзвичайно залежить від Китаю, цього року за 9 місяців 176 млрд доларів товарообіг. Тобто фактично він намагається замінити своїх європейських партнерів, європейські ринки китайським. І отримати доступ до товарів подвійного призначення для ведення війни.

Звичайно, Китай, буцімто так незаангажований неупереджений посередник, який пропонує "12 пунктів врегулювання української кризи", як вони називають цю війну. Звичайно, він допомагає путіну в цій війні.

Якщо ми кажемо про інших хто там був присутній, велика кількість країн мають великі борги перед Китаєм, тому зацікавлені у тому, щоб прощалися борги, а також далі інвестували. І звичайно, кожен хочу бути частиною на шляху від китайських товарів до заможних західних ринків.

Якщо ми кажемо про Сі Цзіньпіна, то це людина, яка намагається переформатувати світовий порядок, використовуючи корисних дурнів, як володимир путін й інших для того, щоб вони своїми руками загрібали жар та руйнували цей порядок. А він натомість пропонує дуже добрі ідеї.

Було кілька програмних документів цього року. Скажімо так, бачення Пекіне того, яким чином 21-е століття має будуватися.я . І зараз він запропонував 8 ініціатив, передусім економічних і транспортних. З одного боку таким чином Китай хоче поширювати свій вплив, хоче вибудовувати мережу або залежних, або зацікавлених у союзі з Китаєм країн, для того, щоб протидіяти Сполучним Штатам і їх європейським союзникам. І не лише європейським.

Якщо ми кажемо про Індо-тихоокеанський регіон, там є Японія, Південна Корея, Австралія й Індія. Я вже не кажу про менші країни, які зазнають утисків з боку Китаю. Наприклад, ті ж самі Філіппіни.

Власне, у кожного свій інтерес, і вже сформувалася "вісь зла", яка складається з рф, Китаю, КНДР, Ірану, і ще кількох держав, яким не подобається ліберальний світоустрій, які хочуть через зміни отримати трохи більше місяця під Сонцем", - розповів Олександр Хара.