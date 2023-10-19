Удар по лікарні у Секторі Гази: як відреагували США, Європа та арабський світ [ Редагувати ]
Взаємні звинуваченні та суперечливі дані про кількість загиблих. Другий день світ обговорює удар по лікарні у Секторі Гази, який забрав життя щонайменше кількох сотень людей. Що сталося в госпіталі Аль-Аглі і як на цю трагедію відреагували США, Європа та арабський світ?
На цих кадрах - пожежа, яка може охопити увесь Близький Схід. Горить госпіталь Аль-Аглі - найбільша лікарня у Секторі Гази. У вівторок ввечері влада палестинської автономії повідомила: Ізраїль завдав удару по лікарні, де окрім пацієнтів та лікарів перебували ще й кілька тисяч біженців. А представники угруповання ХАМАС закликали ісламський світ до протестів.
Махмуд Аббас, лідер Палестинської автономії:
Те, що сталося сьогодні ввечері, є величезною трагедією та жахливою бійнею, яку не можна залишити без покарання. Ізраїль завдав авіаудару по лікарні Аль-Аглі в місті Газа.
Ісмаїл Ганія лідер ХАМАС:
Я закликаю усі арабські та ісламські народи вийти і засудити цю бійню і цю жорстокість. Вийдіть у всіх столицях, у всіх містах, підніміть свій голос і зупиніть цього ворога.
Ізраїль спершу взяв паузу - з'ясувати усі обставини. А після неї - звинуватив в атаці на лікарню угруповання "Ісламський джихад". ЦАХАЛ стверджує - ракети бойовики запускали із Сектору Гази по Ізраїлю, їх було багато, одна з них і впала на парковку біля лікарні Аль-Аглі.
Є й докази: відсутність кратеру на місті трагедії, що би виник після авіаудару; кадри запуску ракет, які вдалося зафіксувати і зафільмувати; і врешті-решт перехоплена телефонна розмова між палестинськими бойовиками, які говорять про невдалий запуск.
Даніель Хагарі, речник ЦАХАЛ:
Аналіз операційних систем ЦАХАЛ вказує на те, що терористи випустили цілий шквал ракет, який пройшов у безпосередній близькості від лікарні в момент ураження. Розвіддані з кількох джерел, які ми маємо, вказує на те, що Ісламський Джихад несе відповідальність за невдалий запуск ракети.
Ізраїльську версію підтримали Сполучені Штати. І зробив це особисто президент Джо Байден, який прилетів в Тель-Авів з візитом підтримки. Він заявив - у Пентагону та американських спецслужб така сама інформація.
Джо Байден, президент США:
Базуючись на інформації, яку ми сьогодні бачили, це здається, результат помилкової ракети, випущеної терористичною групою в Газі. Сполучені Штати виступають за захист цивільних під час конфлікту, і я розділяю скорботу людей, чиї рідні загинули чи були поранені під час цієї трагедії.
Європейські лідери були більш обережні - засуджуємо, вимагаємо розслідування і покарання винних.
Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:
Ця безглузда трагедія шокувала всіх нас. Лікарня в Газі, де перебували сотні поранених, перетворилася на вогняне пекло. Немає виправдання удару по лікарні, заповненій цивільними. Усі факти мають бути встановлені, а винні - притягнуті до відповідальності.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Ми ще не знаємо точно, що сталося. Важливо, щоб цей інцидент був розслідуваний дуже ретельно.
Іншу сторону - зайняли Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Марокко, Бахрейн та Єгипет. Вони очікувано звинуватили в обстрілі лікарні Ізраїль. В багатьох мусульманських країнах пройшли масові демонстрації. Їх учасники намагалися штурмувати диппредставництва Ізраїлю та США.
Стихійні акції відбулися і в європейських країнах. Зокрема, в Німеччині. У Берліні пропалестинські демонстранти зібралися біля Бранденбурзьких воріт та в районі Нойкельн, де проживають переважно вихідці з арабських країн. Мітинги швидко переросли у сутички з поліцією. Відомо також про спробу підпалити будівлю єврейської громади. Зловмисники жбурнули в будинок кілька коктейлів Молотова.
Як обстріл лікарні Аль-Аглі вплине на ситуацію на Близькому Сході -спрогнозувати важко. Утім, один, політичний наслідок вже є. Скасовано саміт щодо ситуації в секторі Гази. Він мав відбутися напередодні в Йорданії за участі президентів США та Єгипту, лідера палестинської автономії та короля Йорданії. Тепер зустріч відкладена на невизначений час.
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