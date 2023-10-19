Рашистські аеродроми в окупованих Бердянську та Луганську днями теж зазнали прильотів. Яскравих. Американські "Атакамси", чий зоряний старт зафільмували ЗСУ, "мінуснули" одразу девʼять ворожих гелікоптерів. Вашингтон передав Києву 20 так званих товстих ракет. І це лише початок - запевняє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Будуть ще. На постійній основі і до того ж, таких, що долатимуть відстань в 300 кілометрів.

На відміну від британських "Сторм Шедоу", французьких "Скальпів" та, приміром, німецьких "Таурусів", які запускаються з літаків, "Атакамси" вражають цілі із наземних установок. Ще одна перевага - летять вони по балістичній траєкторії і розвивають швидкість до понад три з половиною тисячі кілометрів за годину. Також "Атакамси" важчі за своїх конкурентів і поступаються лише в дальності польоту.

Усі особливості та переваги "Атакамсів" - по деталях розбирав Михайло Манилюк.

Далекобійні ракети та дрони! Вони здатні долати сотні кілометрів і влучати точно в ціль! Іноземні та вітчизняні зразки далекобійної зброї в арсеналі ЗСУ. Як вони можуть змінити хід війни?

Михайло Манилюк, кореспондент:

Крим, Луганщина, Донеччина… Чи не щоденні удари по ворожих військових об'єктах на окупованих територіях ламають логістику окупантів, запобігають атакам по мирних містах. Дають росіянам зрозуміти, що ми їх бачимо і знищуватимемо, допоки вони тут. Втім усе це навряд чи було б можливим, якби Україна не мала далекобійної зброї.

Два тижні тому поблизу Бєлгорода знищили російський комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" - вартістю понад мільярд доларів!

Михайло Манилюк, кореспондент:

І тепер таких ударів по російських об'єктах - стане більше! Сполучені Штати Америки відправили Україні ракети "АТАКАМС". Як пише видання "Зе Нью-Йорк Таймс", поки що два десятки.

Ракета - квазібалістична. Після пострілу здіймається вгору і далі, розганяючись, б'є по мішені майже вертикально. Швидкість падіння "АТАКАМС" - понад три з половиною тисячі кілометрів за годину!

Марк Кансіан, старший радник міжнародної безпекової програми Центру міжнародних і стратегічних досліджень:

"Атакамс" можуть бути дуже корисними, тому що вони б'ють глибоко в ціль. Вони запускаються з "Хаймарсів", отже запуск із землі. Тобто, пускова установка може запустити ракету і поїхати.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Яку модифікацію ракети передали американці - досі точно не зрозуміло. Фахівці видання "Дефенс експрес"проаналізували знімки елементів "АТАКАМС", які оприлюднила росія, та зробили висновок - це ракета M39. Вона здатна долати відстань до 165-ти кілометрів. Має касетну бойову частину, яка розривається на понад дев'ятсот маленьких бомб, здатних вражати досить велику територію!

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Уявіть собі, що до цього Україні передавали ТП-ІСМ для ствольної артилерії. Там є певна кількість касет і от які касети розлітаються, - вони фактично вибухають і передбачені для ураження піхоти, легкоброньованої техніки в першу чергу. В даному разі мова йде про те, що це можна помножити десь на десять і дальність збільшити.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Це відео оприлюднив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний - наші захисники вжезастосували отримані ракети "АТАКАМС". Вдарили по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську. На цих супутникових знімках видно масштаби руйнувань! За даними Сил спеціальних операцій, росія втратила - дев'ять гелікоптерів різних модифікацій!

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Знищений склад з боєприпасами, техніка і є загиблі та багато поранених. Це дуже важливо. Таких випадків буде більше, в цьому немає сумнівів, а цілей дуже багато.

Володимир Зеленський, Президент України:

Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно! "Атакамси" себе показали!

Двадцять "АТАКАМСів" - для початку цілком достатньо, аби знешкодити кілька потужних баз у тилу ворога! Це добре розуміє навіть бункерний дід.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

росіяни будуть вимушені будувати логістику і будувати свою оборону. Тобто, переносити на саме цю відстань командні пункти, склади.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Під прицілом ЗСУ тепер - ворожі об'єкти, що розташовані далеко від лінії фронту, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщини! А от дістати до південних берегів Криму "АТАКАМСи" цієї модифікації - не здатні. Іншими словами, Кримський міст поки що не в зоні ураження!

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Ракети з дальністю ураження триста кілометрів - ось тоді більшість аеродромів в Криму будуть під ударом.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Та чи отримаємо ми від США додаткові "АТАКАМСи"? У Пентагоні секретів майбутніх поставок наразі не розкривають. Це швидше питання політичної волі американців.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Передача залежить не від ефективності, а від внутрішньо-політичної ситуації. Українську карту будуть розігрувати на виборах президента і тому дуже залежить політично.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Британські "Сторм-Шедов", французькі "Скальпи", американські "Атакамс" - ракети, які вже є на озброєнні української армії. На передачу ракет "Таурус" може наважитися й канцлер Німеччини Олаф Шольц!

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Декілька одиниць все ж таки він передасть, тому що в Німеччині є певний консенсус із Бундестагом, із іншими гілками влади щодо передачі.

Марк Кансіан, старший радник міжнародної безпекової програми Центру міжнародних і стратегічних досліджень:

Цінність таких ракет як "Атакамс", "Сторм Шедов" та "Таурус" зразу буде помітна на полі бою. Якби їх дали більше - Україна могла би бити глибше в тилу, бити частіше і бити не лише по найпріоритетніших цілях.

Втім запаси наших партнерів не бездонні, це добре розуміє керівництво нашої країни. Тож потрібно розвивати власне виробництво далекобійної зброї! І схоже, Україна вже розробила ракету, що в теорії може дістати до Рязані, Курська і навіть Москви!

Михайло Жирохов, військовий експерт:

До 22-го року реалізовувався проект "Грім-2" - це ракета саме більше тисячі кілометрів і станом на 22-й рік було 12 двигунів для цієї ракети. Чисто теоретично, без інсайдів, ми могли зробити 12 ракет.

Михайло Манилюк, кореспондент: