російські війська не полишають спроб захопити Купʼянськ. Лише за минулу добу на цьому напрямку більше тридцяти боїв. Гатять з артилерії, ствольних систем, мінометів, танків, броньованих машин. Дуже гаряче біля Авдіївки. Сьогодні окупанти знову пішли на штурм міста. Зросла також кількість обстрілів та авіаударів.

За прогнозами британської розвідки, наступ на Авдіївку може бути наймасштабнішим. Адже це місто - серйозна перешкода для росіян, які хочуть окупувати Донецьку область в її адміністративних межах. Що відбувається в Авдіївці - бачив наш Станіслав Кухарчук.

Світанок над Харківщиною, а це означає, що ще один день важкої оборони минув і почався новий …і теж нелегкий для українських захисників.

Вже майже місяць наші військові намагаються стримати наступ росіян на Куп'янськ. Для окупантів вкрай важливо повернути місто під свій контроль, а разом із ним і стратегічну станцію Куп'янськ-Вузловий. Бої не вщухають ні вдень, ні вночі. Іван та командир ні на хвилину не відходять від монітора. За кілька кілометрів від командного пункту їх побратими відбивають чергову атаку росіян.

Іван - військовослужбовець 32 ОМБР:

На день вони можуть виходити на штурм 3-4 разів мінімум і кожен раз їх більше і більше іде… скільки їх не відбиваєш, їх може більше і більше сунутись.

Ротний 32-ї бригади Ярослав не спав вже дві доби. Офіцер каже, з такою інтенсивністю боїв про відпочинок можна тільки мріяти.

Ярослав - офіцер 32 ОМБР:

Кацапи штурмують і не дають… за хлопців переживаю,така ситуація, звісно, звісно важко. Дуже хлопцям морально і фізично важко…іде осінь, хлопці в грязюці, дуже тяжко.

Це ще одна з найгарячіших точок на східному фронті - Авдіївка. Аби оточити місто, росіяни кидають в бій усі свої наявні сили. Саму Авдіївку буквально засипають ракетами та авіабомбами. Після нищівних обстрілів здається, що тут не мало б залишитись нічого живого.

Так група пілотів ударних БПЛА підрозділу ОМЕГА висувається на позиції поблизу Авдіївки. Задача хлопців зупиняти штурми росіян і не дати їм оточити місто, вся оборона якого тримається лише на героїзмі наших вояків.

Євген - військовослужбовець НГУ:

На Авдіївку залишилась лише одна дорога, через яку можна заїхати і виїхати, вони кинули на прорив, за розвідданими, до 2 тисяч піхоти і до 200 одиниць броньованої техніки.

Сховавшись у посадці, пілоти шукають місця скупчення російської піхоти та техніки. Один дрон-камікадзе цілком здатен зупинити штурм і змусити окупантів відійти. Роботи в нацгвардійців багато, а от квадрокоптерів - постійно не вистачає.

Максим - військовослужбовець НГУ:

Глушать не глушать, но залетіти можна нормально і буде неприємно. Вартість одного дрона хай 500-600 доларів, але ним можна знищити танк, який коштує пару мільйонів доларів - чим більше дронів, тим більше буде горіти танків.

Після дводенного перегрупування росіяни знову поновили штурми нашої оборони під Авдіївкою і стримувати цю навалу нашим хлопцям стає все важче.