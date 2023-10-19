Російська армія накопичує ракети та дрони для ударів по українській енергетичній інфраструктурі з настанням холодів, однак і українська протиповітряна оборона не стоїть на місці. Буквально за останній місяць Україні були обіцяні або передані пускові установки HAWK, батарея IRIS і батарея Patriot.

Питання щодо так званих "об'єктових ППО" (які прикривають важливі об'єкти - ред.) для України, піднімається на всіх міжнародних зустрічах і майданчиках.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Треба більше, і не для захисту інфраструктури, а щоб підтримати наш контрнаступ, дати змогу нашим бійцям використати засоби ППО для десантних операцій висадки з правого на лівий берег Херсонщини, для прикриття наших позицій у районах ведення бойових дій, для того, щоб забезпечити лінію фронту, наситити її, щоб наші підрозділи мали можливість знищувати авіацію ворога, прикривати з повітря і забезпечувати просування. Це раз.

Друге. Виклики, що стосуються інфраструктури, вони звичайно присутні. І вони будуть протягом цієї зими... Російські спроможності і потужності дуже сильно не виросли. Так, нажаль, вони виробляють ракети, санкції у повній мірі не змогли протидіяти тому, щоб заблокувати для росії можливості виробляти ракети. І ракети накопичуються, як і накопичуються дрони. Але так само і українські можливості стають сильнішими.

Минулого року у нас не було систем Patriot, SAMP-T, або такої кількості NASAMS або IRIS-T. Зараз ми їх отримуємо. Питання що стосується забезпечення ППО, так званих "об'єктових ППО", це те, що піднімається на всіх міжнародних зустрічах і майданчиках.

Десь за минулий тільки місяць Україні були обіцяні або передані пускові установки HAWK, батарея IRIS і батарея Patriot. Це буквально за невеликий проміжок часу.

Плюс під час нещодавнього візиту премєр-міністра Нідерландів Марка Рютте до Одеси так само було обіцяно, що будуть додаткові ракети до цих систем. Це та робота, яка ведеться постійно, щоб нарощувати наші можливості", - розповів Олександр Мусієнко.