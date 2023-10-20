Німеччина готує зимовий пакет воєнної допомоги Україні, у тому числі - засоби протиповітряної оборони. Про це заявив канцлер країни Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі. Сполучені Штати вже виділили понад 500 млн доларів для закупівлі енергетичного обладнання, а також для захисту енергосистеми України. У якому стані українська критична інфраструктура входить в опалювальний сезон та чи вдасться уникнути російського холодомору - розкажемо просто зараз.

Вадим Буренко, майстер ДТЕК:

Це йде розмотка трансформатора, бо ізоляція вже погана. Потім йде на ізоліровку.

Працівники лагодять усе у прискореному темпі, аби встигнути до холодів. Роботи вистачає - минулої зими в Одесі ворог пошкодив понад сотню енергооб'єктів. Росіяни - не припиняють обстрілювати регіон і тепер. Тож на випадок термінових ремонтів у компанії запаслися матеріалами та обладнанням майже на 15 мільйонів гривень!

Дмитро Григор'єв, генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі:

Надавати гуманітарну допомогу продовжують західні компанії. Хтось цю допомогу надає у вигляді обладнання, яке купується на заводах України. Але і у вигляді обладнання, яке виготовляється на заводах іноземних компаній, воно теж надходить.

Вибухи і темрява - на Донеччині. Удар - і знеструмлення у Харкові. У будинках - зникає світло. Удари по Херсону та області. На місці - разом із рятувальниками - працюють аварійні бригади енергетиків.

Події цього тижня показують: напередодні зими росіяни знову повертаються до тактики енергетичного терору.

Володимир Зеленський, президент України:

Таких російських ударів із наближенням зими стане більше - по об'єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими, ми максимально посилимо ППО.

Ніна Коломієць, кореспондент:

Не просто посилити захист, а створити такий собі купол над найважливішими об'єктами критичної інфраструктури - про таке українські енергетики замислилися одразу після минулої зими, коли ми вперше дізналися, що таке блекаути. Один із основних елементів цього куполу - звісно, системи протиповітряної оборони. Поки триває війна, їх ніколи не буде багато.

Ракети для систем ППО, обладнання для протидії дронам - усе це стане частиною нового пакету допомоги від США на 200 мільйонів доларів, який у Пентагоні оприлюднили тиждень тому.

Великобританія заявила про передачу зенітних установок Террагавк-Палладін - саме для захисту об'єктів критичної інфраструктури. Деякі установки нам дадуть у тимчасове користування - виключно на період холодів.

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України:

Така практика в нас уже є. Деякі країни дали в користування - зрозуміло, що кожна країна дбає про власний захист держави, ніхто свої ППО просто так не віддасть. Немає ППО стільки у світі, щоб його взяти і віддати нам одразу. Але зрештою ми підсилюємося, кількість відіграє велику роль. І те, що Україна може отримати в користування на опалювальний період - це позитивний знак. Але ракети, звісно, будуть не в тимчасове користування - вони будуть випущені.

Джан Касапоглу, старший науковий співробітник Інституту Хадсона, директор з питань оборонних досліджень Центру досліджень економіки та зовнішньої політики EDAM (Туреччина):

Україна має залишки радянського озброєння, яке успішно поєднує зі зразками західної військової зброї. Наприклад, системи ППО С-300 і Петріоти. Або системи С-200 і "Насамси". Це дуже допомагає в оперативному плануванні. Невтішний аспект - у тому, що дрони та ракети - це наступальне озброєння. І українське ППО може перехоплювати 85 його відсотків, а 15% - все ж досягає цілі, і саме ці 15 відсотків можуть вражати і енергетичні об'єкти України.

Ефект від минулорічних атак виявився надзвичайно болючим. Енергосистема України постраждала приблизно наполовину. Перед енергетиками постало подвійне питання - як захистити і водночас відновити пошкоджене.

Вікторія Войціцька - директор з адвокації Міжнародного центру української перемоги, секретар Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (2014-2019):

Фізичний захист таких обʼєктів - не лише ТЕЦ, а і підстанції - такі об'єкти, їх сотні, їх закрити фізично, забезпечити їхній фізичний захист - це питання на роки. Зробити це за півроку - фактично неможливо, хоча держава і партнери намагалися зробити це.

Генератори і підтримка іноземних партнерів була досить потужною, кажуть енергетики. До України рікою хлинули генератори та інше обладнання з різних куточків світу. Ось цей об'єкт допомогли відновили японці. Вони передали два потужні трансформатори, здатні забезпечити світлом півмільйона споживачів.

Мацуда Кунінорі, посол Японії в Україні:

Уряд Японії передасть українській стороні ще два трансформатори, вони прийдуть до кінця цього року. Також за сприяння уряду Японії Україна отримає ще кілька трансформаторів через Румунію.

Станцію також захищають габіонами та бетонними конструкціями. Від прямого влучання ракети вони навряд чи врятують, а от на випадок потрапляння уламків - цілком ефективні.

Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України:

У нас є можливості швидко ремонтуватися, і відновлюватися, тому наші сподівання, що навіть при атаках ми зможемо збалансувати систему так, щоб ці відключення якщо і будуть, були короткостроковими. Генерація і система передачі на сьогодні готові, щоб пройти опалювальний сезон без цього.

А ще у квітні цього року було створено Фонд підтримки енергетики України. Зробити внесок туди можуть донори з усього світу.

Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України:

На сьогоднішній день ця сума перевищує вже 200 млн євро, і за ці кошти ми можемо закупати в тому числі обладнання, необхідне як для ремонтів, так і для відновлення. І для накопичення резервів, які можуть знадобитися. Єдиною специфікою є те, що є такі одиниці обладнання, які займають досить довгий період для їх виготовлення.

Невдовзі Фонд поповниться ще понад 50-тьма мільйонами євро, про це заявили у Єврокомісії.

Допомогти нам утримати енергетичний фронт партнери можуть не лише грошима, обладнанням та системами ППО. Незадовго до повномасштабного вторгнення Україна об'єдналася з європейською енергосистемою. І тепер технічно ми цілком готові імпортувати електроенергію з-за кордону. Це ще один спосіб не допустити блекауту. Щоправда скільки коштуватиме нам така екстрена енергетична допомога - питання поки що відкрите.

Ольга Бабій - член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

Ми маємо зараз пропускну спроможність по імпорту до 1,5 тис мегават-годин для покриття пікового споживання. Імпортну електроенергію в основному споживає промисловість. Якщо буде значна потреба в імпорті, в пікові години, наприклад, щоб промисловість безперебійно працювала, можливо, доведеться переглянути цінові обмеження в ці години. Підвищення тарифів для населення не буде. Це однозначно.

Зрештою, врятувати від знеструмлення окремі лікарні, школи, а також комунальні підприємства, що подають тепло й воду в домівки українців, здатні альтернативні джерела енергії. І різні країни останніми місяцями теж надавали нам обладнання, що перетворює на світло енергію вітру чи сонця.

Ніна Коломієць, кореспондент: