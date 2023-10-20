Впродовж минулої доби Сили оборони України знищили дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" армії рф. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 19 жовтня.

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 13 артилерійських засобах противника.

Також авіація Сил оборони завдала удару по 1 пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня, - повідомив Генштаб.

ТОС-1А "Солнцепек" - вогнеметна система, створена на базі шасі танка Т-72. У системі використовуються некеровані реактивні снаряди калібру 220 міліметрів з термобаричною бойовою частиною, які мають нищівний ефект.

Дальність ураження ракетами - від 600 до 6000 м. У залпі - 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 м.

Установка використовує термобаричні некеровані реактивні снаряди, які мають довжину 3700 мм та вагу 217 кг. Ці реактивні снаряди складаються з головної частини термобаричної або запалювальної дії, підривника та твердопаливного реактивного двигуна.

Термобарична зброя фактично випалює кисень з атмосфери для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби.

ТОС-1А "Солнцепек"