Фурору точно не відбулося. Так в Головному управлінні розвідки Міноборони прокоментували візит путіна до Китаю, який завершився напередодні. Та наголосили, що продовжують уважно стежити за переміщеннями російського диктатора, підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів проти українців. Із чим майбутній підсудний Міжнародного трибуналу поїхав до Піднебесної? Та чи отримав бажане? Розкаже Катерина Кравець.

Без суттєвих результатів. Більше вигоди для Китаю, ніж для росії. путін звикає до своєї ролі китайського васала. Такий лейтмотив реакцій західних ЗМІ - на завершення дводенного візиту російського диктатора до Пекіна.

Це була друга поїздка путіна за кордон після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт. І перша - за межі колишнього СРСР, після відвідин Киргизстану. До Пекіну кремлівський диктатор приїхав з великими надіями та "ядерною валізкою", яку за ним носила "спеціально навчена людина".

Кремлівські ЗМІ представляли візит як заперечення міжнародної ізоляції росії, а сам путін перед тим анонсував "суттєвий" план дій з Китаєм до 2030 року. Під час зустрічі називав китайського очільника "любим другом". Той запевняв у непохитній підтримці.

Сі Цзіньпін, лідер КНР:

Китай готовий співпрацювати з росією відповідно до історичних тенденцій і адаптуватися до тенденцій розвитку світу. Взаємна політична довіра між нашими країнами продовжує поглиблюватися, стратегічна координація - тісна та ефективна, обсяги двосторонньої торгівлі досягли рекордного рівня, і ми рухаємося до цілі в 200 мільярдів доларів, яку ми спільно поставили.

Попри "рекорди двосторонньої торгівлі", путін не отримав від зустрічі найголовнішого - кількагодинні перемовини так і не завершилися підписанням контракту на додаткові поставки російського газу та будівництво газогону "Сила Сибіру-2", на що неабияк розраховували у кремлі.

Проєкт, який "Газпром" просуває вже понад 7 років, став надто важливим тепер, коли внаслідок повномасштабного вторгнення до України росіяни майже втратили європейський ринок. Раніша домовленність з Китаєм про об'єм газу, який надійде через трубопровід "Сила Сибіру-1" - зможе компенсувати рф лише восьму частину від колишнього експорту в Європу. Пекін не поспішає по-справжньому поглиблювати газову співпрацю з росією, навіть попри спеціальну ціну від "Газпрому" - вдвічі меншу, ніж для Євросоюзу.

Китайські інвестиції в росію залишаються непропорційно малими. Китайські компанії побоюються політичних ризиків, вторинних санкцій, корупції та загальної непередбачуваності російського ринку.

Відтак китайський лідер, описуючи цього тижня відносини між Пекіном і москвою, вже не вживає, як раніше, термін "партнерство без обмежень" - зазначили деякі ЗМІ. А у збереженні співпраці з країною-агресоркою насамперед переслідує інтереси власної країни.

росія все більше починає приймати свою роль молодшого партнера у відносинах після того, як Китай кинув кремлю економічний рятівний круг, коли західні санкції виключили його з глобальних фінансових ринків і ланцюжків поставок. Для Китаю це виграшна пропозиція, оскільки він отримує доступ до російських товарів і сільськогосподарського експорту та продовольства за зниженими цінами, а його бренди, такі як Huawei, збільшують присутність на великому ринку без будь-якої значної конкуренції.

Тим часом в Держдепі США заявили про стурбованість тим, що Китай продовжує підтримувати відносини з країною-агресоркою. Та надавати російському диктатору путіну "платформу для просування його агресивної війни проти України".