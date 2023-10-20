День боротьби із захворюванням на рак молочної залози: хто потрапляє в групу ризику [ Редагувати ]
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Підступна хвороба посідає перше місце серед онкологічних патологій у жінок в Україні. Хто потрапляє в групу ризику? Чи можуть вчасні обстеження - бути гаранією цілковитого одужання? Та про історію тієї, якій вдалось перемогти смертельну недугу - дивіться далі.
Ірина Ковальчук - наша колега, журналістка із Закарпаття з 15-річним стажем. Завжди позитивна, енергійна, завзята, успішна жінка, одного дня була змушена аж на два роки сповільнити ритм і навіть випасти із соціального життя.. Це було в 2020-му, - згадує найважчий свій період Ірина:
Ірина Ковальчук, поборола рак:
Був Ковід, жорстокий карантин. І огляд у гінеколога один в році я пропустила, і так вийшло, що через два роки,прийшовши все ж таки до свого гінеколога, моя лікарка засумнівалася, щось їй не сподобалося у моїй лівій груді. І відповідно направила мене до маммолога. З того все і почалося.
Пухлина. На 90% - злоякісна. Ірині ставлять діагноз - рак молочної залози. Рідкісна й найважча форма, з найнижчими показниками виживаності.
Ірина Ковальчук, поборола рак:
Страх, відчай розпач. Яксказати дітям, мамі, що твоя дитина має таку страшну хворобу?!
Тиждень сліз і поневірянь. Ірина пройшла всі стадії прийняття. Здаватись? Не з її характером, силою волі й жагою до життя:
Ірина Ковальчук, поборола рак:
Триматися є за що. За те, що в мене є заради чого рухатися і жити далі - це мої діти.. Ястільки всього ще в житті не бачила.
Ірина починає лікування. Сюди, у Протипухлинний центр Закарпаття, жінка приходила чи не щодня.
Як лікуватися? Це дорого. Треба їхати за кордон, звідки гроші? Можна лікуватися в Україні, можна лікуватися якісно. Я прийняла рішення залишатися тут.
Дві операції, хіміотерапія та променева. Побічні ефекти. Стан. Вигляд. Як сприймати себе такою? Два роки запеклої боротьби. Ірина - перемагає рак.
Ірина Ковальчук, поборола рак:
Легко не буде. Так, агресивна хвороба, важке лікування. Але чи вартують ці два роки того, що я зараз живу далі і насолоджуюся життям? Певно, що так.
Рак молочної залози посідає перше місце серед онкологічної патології у жінок у нашій країні. А в 2021 році - РМЗ обійшов рак легень за поширеністю в світі, такі дані ВООЗ.
Денис Помінчук - мамолог, онкохірург:
Сьогодні в Україні реєструється приблизно 15 - 14 тисяч вперше виявлених жінок з раком молочної залози. Але що добре, можна відмітити, що стабільна смертність від цього захворювання щорічно знижується. Дається пов'язано насамперед з сучасними методами ранньої діагностики з сучасними методами лікування.
Серед важливих факторів ризику:
- генетична схильність
- відсутність вагітностей, пологів
- довготривала гормональна терапія
- ранній початок менструацій і пізня менопауза
- гіпертонічна хвороба
- цукровий діабет
- а також стиль життя: зайва вага, паління, зловживання алкоголем, стрес.
Найбільш вразливими до появи РМЗ є жінки за 40-50. Але наразі - рак молодшає.
Денис Помінчук - мамолог, онкохірург:
Якщо жінка не народила до 30 років і не годувала грудьми - вона збільшує ризик розвитку раку вдвічі.
Рак грудей підступний своєю непередбачуваністю - вкрай рідко його виникнення супроводжується симптоматикою. Тому важливий систематичний огляд лікаря. В цій клініці щомісячно проводять день безкоштовних обстежень пацієнтів. У мене саме був запланований візит до мамолога.
Сергій Кулик - хірург, онколог, мамолог, дерматоонколог:
Візуально все добре, візуально все чудово. - По такій самій схемі, як це робите ви, жінка самостійно вдома може зробити пальпацію? – Так, може. Але як показує досвід, дуже часто жінки не виявляють в себе там утворень в молочній залозі, коли вони на невеличких стадіях.
Тому запамʼятайте: самоогляд не замінить вам огляду у спеціаліста.
Денис, лікар:
Щорічне обстеження не дозволяє раку перейти в метастатичну фазу. Тобто якщо у жінки і з'явився рак протягом року, то він ніколи не перейде з першої в другу стадію.
При виявленні новоутворень та після 40 років - застосовують інші методи діагностики - щоріче мамографічне дослідження. Також до скринінгових методів досліджень відносять МРТ, КТ та біопсія. Лікарі запевняють: боятися променевого випромінювання не потрібно, воно не порушує межі рекомендованих.
У Німеччині вже давно ставку зробили на ранню діагностику. Ще 20 років тому німецький парламент ініціював створення держпрограми по боротьбі з раком молочної залози. В країні створили більше сотні діагностичних центрів і чітко розписали - хто і коли може робити обстеження, вартість якого повністю покриває страхова компанія. Схема проста. Жінка, якій виповнилося 30, раз на рік має право пройти фізичний огляд у свого гінеколога. У разі підозри - лікар направить на скринінг. Якщо ж жінці виповнилося 50 - її раз на два роки листом запрошують на мамографію.
Щороку в Німеччині профілактичний огляд проходять 10 мільйонів жінок. Перевіритися, до речі, можуть не тільки громадяни Німеччини, а й люди, які мають дозвіл на проживання в країні. В тому числі, й вимушено переселені українки.
Анна, жителька Німеччини:
Усі жінки, яким за 50, отримують такі листи автоматично. Я і всі жінки, яких я знаю, проходимо цей огляд.
Клара, жителька Німеччини:
Звісно, є жінки, які не хочуть зайвий раз опромінюватись. Але більшість не відмовляється. Система працює.
В Україні ж досі головною причиною смертності від раку молочної залози є пізня діагностика. Якщо дівчата проходять щорічні обстеження, то, жінки за 50 - звертаються до лікаря запізно. Попри те, що статистика твердить: 98 жінок з онкологією грудей першої стандіїї - одужують. І не обов'язково це справа грошей. Як діагностику можна пройти безоплатно - через сімейного лікаря, так і, подеколи, операції!
Денис Помінчук - мамолог, онкохірург:
За рік ми проводимо приблизно 700 хірургічних втручань на молочної залози із них 10 % - 100-150 операцій виконуються з використанням одночасної реконструкції завдяки імплантатів.
Насамкінець, задумайтесь і дайте собі відповідь на питання:
Денис Помінчук - мамолог, онкохірург:
Скільки часу рік ви проводити у косметологічних салонах, да? А обстеження сучасне займає 30-40 хвилин. Раз на рік більше не потрібно. Рання діагностика - запорука вашого здоров'я.
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