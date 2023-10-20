Чорнобильська зона відчуження і до початку повномаштабного вторгнення була дикою, відрізаною від цивілізації. Вторгнення росіян, потім контрнаступ ЗСУ, і ця територія взагалі перетворилася на закриту реальність. Мости підірвані, дороги та ліса заміновані, все під перехресним наглядом.

Але там і досі живуть люди, яких ані Чорнобильська катастрофа, ані війна не змогла прогнати зі свої землі. Як вони живуть, як виглядає найпустинніша частина Чорнобильської зони зараз - в ексклюзивному матеріалі Руслана Смєщука та Вадима Ревуна.

Це дельта Прип'яті, Чорнобильська зона відчуження. Лабіринт із кілометрів річок, проток, озер та хащів. А ще знищені мости, мінні поля та різноманітні укріплення. Змінюючі плаваючий та суходільний транспорт - ми наближаемось до державного кордону. Навкруги - реально дикі місця, де звірів на квадратний кілометр більше ніж людей.

Періодично можна побачити мертві хутори та села. Закинуті вже як сорок років - поліські дерев'яні хати ще тримаються, як і деякі люди.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Попри катастрофу на ЧАЕС, попри відселення людей та широкомасштабне вторгнення тут все ще продовжують жити цивільні, це зазвичай дуже літні люди. І от у цих умовах, вони ще більше відрізані від цивілізації. Тож оборонці беруть на себе піклування про них, допомагають, ремонтують, привозять необхідні продукти та ліки.

Баба Дуня - одна із невідселенців. Людей, які лишилися і живуть тут попри все. Такі носії щоденного, побутового суто народного стоїцизму та фаталізму.

Слухайте, мені тут не страшно. Я тут жила - ще мала була. Мене тут хрестили. Тут мати, брат, батько був. Батько помер, мені казали - іди в престарелий дом, а я не хочу. Я краще отут помру і буду знать, шо у меня тут вся родина.

А в якості підтвердження такої філософії - саме життя бабусі. Але не в нашу ротацію, жартують хлопці і лагодять бабусі дах.

Едуард, військовослужбовець ДПСУ:

Люди дуже потребують допомоги. Через свій вік, по-перше, - і тіки військові їм помогають. Я за соціальні служби не скажу - ми чим можемо, тим і допомагаєм.

Бабі Євдокії або Дуні, як сама вона каже, йде сімдесят восьмий рік дуже не простого життя. Її дитинство було сповнене наслідків та болю Другої світової. А тепер вона сама на війні живе. День вторгнення росіян вона схоже закарбувала у пам'яті.

Євдокія Безнощенко, жителька Чорнобильської зони відчуження:

Ідуть хлопці, мєсні, я кажу: "Вітя, а шо це хлопців нема?". А вони кажуть: "Дуняша, сьогодні війна!" Боже, а як я буду - не знаю.

Час йде - починає сутеніти.

Будинок, в якому вона жила до цього, згорів наприкінці літа. Тут мало місця і багато речей. Але тут є світло. Перші півтори роки жінка жила без електрики. А потім ще пожежа. Розказуючи про своє життя, старенька постійно жартує і постійно ж згадує військових.

Євдокія Безнощенко, жителька Чорнобильської зони відчуження:

Мені плакать хватіт, я вже відплакалась. В мене як хата горіла - я спочатку ходила, нічого не відчувала…так переживання такі …пішла до хлопців - хлопці дайте мені порошків середечних.

Ми переводимо камеру в нічній режим зйомки. Вночі лісові звіри підходять під людське житло. Службова собака десь в хащах побилась з єнотом.

І вдень, і вночі - ця території під наглядом. До кордону з білоруссю - лічені кілометри. Росіяни вже наступили звідти. Тож ця територія насичена замаскованими спостережчими постами та укріпленнями.

Ми спостерігаємо - робимо доповідь, якщо шось по камерах бачимо, - якусь особу виглядаємо, чи якийсь транспорт, який рухається. Спостерігаємо, щоб не було ніякого проникнення на територію.

Але наразі ніч минає спокійно. Починається неймовірно красивий світанок.

А за декілька десятків кілометрів живе, так би мовити, сусід пані Євдокії - Іван Кузьмич. Йому скоро дев'яносто. Чоловік - в ясному розумі і навіть памʼятає ще Другу світову війну тут.

Іван Районок, житель Чорнобильської зони відчуження:

Німці окружили село, спалили село. Корови забрали - в Германію, а ми отак з мамкою осталися. А батя на фронті з братом.

Жахи цієї війни чоловіка поки обійшли. Окупанти старих не чіпали.

Іван Районок, житель Чорнобильської зони відчуження:

Тут переправи були. Не одна, а три переправи з білорусі. Були солдати, вони тут в прачечній стояли.

Але пан Іван слідкує за новинами, особливо як з'явилося електрицтво і запрацював телевізор та радіо.

Шоб кончилася війна мрію. І солдати прийшли додому. Всі в сімʼї, і щоб мир став. І у нас і на земном шаре - оцього ми всі бажаємо.

Але сьогодні незвичний день. Стареньких відвідують гості. Спочатку - огляд у військового лікаря.

Ну і звісно подарунки, а ще, мабуть, найголовніше для цих людей - увага та турбота з великої землі.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Ми проводимо військову операцію, стабілізаційні дії. Але ми не маємо права забувати про літніх людей, які тут мешкають і які потребують допомоги. Саме з цією метою в рамках цивільно-військового співробітництва - тут командири, які на місцях. Вони відвідують цих людей, і по їх запитах, або свої оком бачать, що допомогти - надають посильну допомогу. Чи дров нарубати, чи цибулі або лікаря привезти. Такі елементарні речі, людські речі, які дуже потрібні.

Таких людей на всю цю величезну і наразі відрізану фізично та війною територію - декілька десятків. Але за кожним приглядують і допомагають. Адже це те, що Сили Оборони можуть робити прямо зараз і прямо тут. І роблять.