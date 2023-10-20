20 жовтня синоптики в Україні передбачають погіршення погодних умов, тому було оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Більшість областей України очікують дощі вдень. Вітер буде дути з південно-західного напрямку, але на півночі країни він змінить свій напрямок на східний і матиме швидкість 7-12 м/с.

Протягом дня, за винятком заходу та північної частини, очікується підсилення вітру з поривами від 15 до 20 м/с, а в Карпатах можуть бути пориви до 20-25 м/с. Синоптики попереджають про можливі шквали в південних, центральних та східних областях. У той же час на Закарпатті очікується значна кількість опадів.

Температура повітря в північній частині вдень коливатиметься від +7 до +12°С, на півдні очікується тепло, з температурою від +17 до +22°С, а на інших територіях - від +13 до +18°С.

У Києві очікується хмарна погода та дощі, а вітер буде дути східним напрямком зі швидкістю до 7-12 м/с. Температура повітря в столиці буде коливатися в межах +10...12°С.

Нагадаємо, астрологи прогнозують вдалий кінець жовтня для п'яти знаків зодіаку, які можуть відчути справжнє щастя та гармонію.