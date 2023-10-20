На війну легко потрапити. До неї важко звикнути. Ще важче - звідти повернутися.

Вижити вже у мирному житті. Завдання, з яким тисячі бійців, загартованих у боях, не можуть упоратися самотужки. Ігор Левенок побував в одному з реабілітаційних закладів у Києві. Як допомагають відновити фізичне здоров'я та психоемоційний стан нашим захисникам - дивіться в його матеріалі.

Перше було, що пальця втратив, друге було, Бахмутський район, осколочне в голову, а третій раз - оце по контузії і спина там, всього по чуть-чуть…

Історія Сергія - ніби короткий нарис усієї боротьби українців проти агресора. Початок бойових дій на Донбасі, батальйон Кульчицького, участь у боях уздовж усієї ліні фронту.

Широкомасштабне вторгнення: оборона Київщини, бої під Бахмутом. Там Сергій отримав поранення в голову.

Сергій, боєць Національної гвардії України:

Саме головне, що живий остався, це саме головне во всіх цих ситуаціях. А вообще я був просто в других реабілітаційних центрах, я знаю, що воно допомагає…

Медичний реабілітаційний центр "Пуща Водиця" при МВС України. Нині тут на реабілітації - близько ста двадцяти бійців. Їм допомагають відновити і фізичне, і психічне здоров'я.

Андрій Гребенюк, начальник медичного реабілітаційного центру "Пуща Водиця" МВС України:

У нас ми запровадили, що реабілітацію вони можуть проходити разом зі своїми сім'ями, з дружиною і дітьми. В нас є на це всі можливості. Майже всі хлопці приходять з ПТСР - це стовідсотково. В нас відділення є реабілітації медико-психологічної на 70 ліжок. І це також і поранення, і мінно-вибухові травми, все що єсть…

Томас - американець. На Запорізькому напрямку отримав осколкові поранення обох ніг. Боєць інтернаціонального легіону дає високу оцінку нашим медикам.

Томас, боєць інтернаціонального легіону ТРО ЗСУ:

Тут мені дуже допомогли. Я тут близько двох тижнів. Стан моїх ніг покращився. Я ставлю десять із десяти цьому закладу. Тут дуже гарні умови. Вони дозволяють розслабитися і зосередитися на відновленні організму. Тут я займаюся лікувальною фізкультурою і мої ноги швидко заживають.

На війну легко потрапити. До неї важко звикнути. Ще важче звідти повернутися - кажуть бійці. Навіть коли ти вдома - думками у бою. Лікування посттравматичного синдрому - проблема державного масштабу. Відділення медико-психологічної реабілітації у цьому центрі працює за багатьма напрямками. Каністерапія - новий для України метод реабілітації за допомогою спеціально навчених собак.

Олександра Ніколаєва, лікар-психолог:

За допомогою собак ми маємо трошки більше розкрити і розслабити військових, трошки надати їм відволікаючого і приємного моменту, гладити собак, тому що собаки соціалізовані і навчені, це є власне собаки-терапевти. Трошки відкритися, трошки поговорити. І ми надаємо їм техніки, щоб краще спати, щоб контролювати тривожні, панічні атаки…

Ну, я просто дуже сильно полюбляю собак, тому в принципі, да! Але тут все дуже гарно і все дуже комплексно…

Нацгвардієць Сергій Пашківський служить в одній із бригад наступу. На Луганщині, під Кремінною, зазнав поранень. Розрив барабанної перетинки. Три осколки й досі в тулубі.

Нехай би достали осколки, ну а там вже далі по мірі цього. Чи можна їх достати, чи ні, а там вже буде видно, не буду загадувати наперед…

Будувати подальші плани Сергій не береться. Головне, відновити здоров'я. Та чи вистачить на це трьох тижнів? Питання. А саме такий передбачений державою термін амбулаторної реабілітації.

Андрій Гребенюк, начальник медичного реабілітаційного центру "Пуща Водиця":

Ми не можемо сказати, що от за 21 день він вже встав і пішов. Це не є зовсім правильним рішенням. Я думаю, що цим повинна займатися наша держава і Міністерство охорони здоровʼя і Кабінет Міністрів. На рівні держави це повинно вирішуватися. Тому що ці терміни були написані і встановлені ще за часів радянського союзу…

Валерій Кохан - прикордонник. Отримав тяжке поранення у Бахмуті. Одну ногу лікарі врятували. Іншу - ні. Валерій певен, він усе одно ходитиме і служитиме далі, якщо реабілітацію доведуть до завершення. Але це аж ніяк не три тижні.

Валерій Кохан, прикордонник:

Потому что я тут два с половиною срока і я відчув, я став наступати і ще трохи, і далі протез, і дальше - захищати країну…

Та продовжити реабілітацію тут не просто. Валерій мусить оббивати пороги військово-лікарських комісій, ходити по кабінетах чиновників.

Я думаю, тут має бути індивідуальний підхід. Комусь достатньо 21 день, а комусь, в залежності в якій ситуації він був…

Гідні умови, фахова допомога плюс необхідний термін лікування - саме за такою схемою працюють реабілітаційні центри в усьому цивілізованому світі. І Україна не має бути винятком, кажуть медики.