Попри масштабні руйнування та високу мінну небезпеку, на Харківщині продовжуються роботи з відновлення енергопостачання населених пунктів. У багатьох селах висковольтні лінії доводиться будувати заново. Село Вірнопілля, що в Ізюмському районі, одне з таких. Які труднощі у відновленні? Про все дізнавалися наші кореспонденти.

Знайомство із російськими асвабадітелямі жителька Вірнопілля Лариса пам'ятатиме до віку. Жінка й досі не розуміє, як її родина вціліла - евакуація під прицільним вогнем, здавалося, не залишала жодного шансу на порятунок.

Лариса Соскова, жителька села Вірнопілля:

Хотіли на Ізюм, а нам кричать хлопці, не їдьте, бо там уже рашисти стоять, уже розстрілюють людей. Вернулись сюди, потом осюди, воно дощ, грязюка, боже, а вони по нас ще і гатять, і кричали, і плакали, і дітки дуже перелякалися.

Прихисток родина Лариси знайшла на Полтавщині. Прийняли дуже гарно, говорить жінка, однак понад усе хотілося додому. Щойно захисники відігнали росіян, у рідне село повернувся чоловік Лариси, а згодом приїхала і вона.

Лариса Соскова, жителька села Вірнопілля:

Тут такий жах був - воно весна, пасмурно, все якесь темне, желізо гудить, сичі кричать, лисиці гавкають, дуже, дуже так страшно було, іду, до того, шо наче душа кричить, ніде нікого нема… А тоді постепенно, потроху люди начали вертаться.

Повертаються люди фактично на руїни. Саме у Вірнопіллі воїни ЗСУ зупинили ворога, бої були запеклі, тож від будівель та комунікацій мало що залишилося.

Непошкоджених будинків на все село залишилося менше десятка. Майже половина домоволодінь - стерті з лиця землі обстрілами та авіабомбами. В місцевому районі електромереж говорять, здивувалися, коли почали отримувати заявки на підключення електрики із Вірнопілля. Адже, коли енергетики приїхали після деокупації Ізюмщини, здавалося, відновлювати тут вже нічого.

Віталій Борщ, в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ:

Проїхались ще раз, подивились шо таки да, люди власними силами, хтось якось залатує, навіть в зруйнованих будинках. Ну і трохи дальній бік села більш вцілілий, виявилось, шо повернулось людей не так і мало, вже там 1,5 сотні мешканців, 60 дворів.

Саме електрики зараз найбільше потребують зруйновані села. Потужності генераторів, що полегшують побут, для будівництва не вистачає. Та й з освітою проблеми.

Ніна Загребельна, староста села Вірнопілля:

В кого дітки, дуже непросто. В нас 10 діток, але 5 з них онлайн навчаються, зв'язок такий тоже не дуже, виїжджають то у Барвінково, то у Ізюм, то де там є інтернет, щоб можна було навчатись.

Щоб дістатися до Вірнопілля, енергетикам довелося відбудувати 10 кілометрів зруйнованої високовольтної лінії.

Віталій Борщ, в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ:

Провод повністю, по всій трасі, майже нічого не залишилось, побитий весь, навіть нічого було, скажем так, з'єднувати. Повністю вся траса - це новий провід.

Мережу, що проходила по селу, теж довелося будувати заново, встановили нові опори та протягли нові сучасні дроти. Тепер навіть перепадів напруги не буде.

Віталій Борщ, в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ:

Повністю село зроблено СІПом, що значно покращить і якість електропостачання, і надійність - менше буде перепадів напруги і скарг на низьку напругу, що зачасту було до війни.

А до нового року в Вірнопілля, каже староста, обіцяють повернути і газ. Газогін теж був дуже пошкоджений внаслідок бойових дій. Та поки селяни запасають дрова та брикети, аби до того часу опалювати свої зруйновані рашистами оселі.