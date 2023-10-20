В окупантів була неспокійна ніч у Мелітополі: лунали вибухи [ Редагувати ]
У ніч на п'ятницю, 20 жовтня, у тимчасово окупованому Мелітополі, що знаходиться в Запорізькій області, були чутні вибухи.
Інформацію про це оприлюднив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За словами міського голови, після опівночі за містом пролунало декілька вибухів.
Найпотужніше - у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. Також мешканці чули гул техніки. Уточнюємо деталі, - йдеться у повідомленні Федорова.
Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний побував у Авдіївці на Донеччині та зустрівся з командуванням військ, які тримають оборону.
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