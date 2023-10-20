росіяни понесли рекордні втрати за добу: дані Генштабу [ Редагувати ]
росія продовжує нести втрати у війні проти України. Протягом останньої доби українські оборонці знищили 1 380 окупантів, а також ліквідували 55 ворожих танків та 120 бойових броньованих машин. Найбільше ворожих втрат було зафіксовано на Авдіївському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 292 060 (+1 380) осіб,
- танків − 5 047 (+55) од,
- бойових броньованих машин − 9 557 (+120) од,
- артилерійських систем − 7 012 (+29) од,
- РСЗВ − 822 (+4) од,
- засобів ППО − 548 (+0) од,
- літаків − 320 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 326 (+8) од,
- крилатих ракет − 1 535 (+1) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 370 (+33) од,
- спеціальної техніки − 985 (+0) од.
Дані наразі уточнюються.
Нагадаємо, Міністерство оборони США не повідомило скільки ракет ATACMS передали Україні. Проте там зауважили, що зброя має використовуватися виключно на території України.
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