Вночі, 20 жовтня, армія рф обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

За його словами, Корабельний район був атакований у напрямку житлових кварталів. Один будинок зазнав загоряння, а інший - руйнувань. Деталі цієї інформації поки не уточнені. Наразі немає даних про поранених чи загиблих осіб.

Херсонську міську територіальну громаду останні 24 години обстрілювали 23 рази, при цьому російські війська використали 93 артилерійських снаряди.

Артилерійські обстріли зафіксовані в різних частинах міста, таких як Херсон, Антонівка, Інженерне, Садове, Придніпровське, Комишани, Зеленівка та Наддніпрянське.

Унаслідок артилерійських обстрілів російських військ Херсонської міської територіальної громади за останню добу було зафіксовано три поранених. Усі отримали медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 20 жовтня, у тимчасово окупованому Мелітополі, що знаходиться в Запорізькій області, були чутні вибухи.