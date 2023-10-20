У Туреччині заявили, що відновлення "зернового коридору" можливе [ Редагувати ]
У Туреччині заявили, що відновлення "зернового коридору" можливе і Анкара продовжує докладати зусиль у цьому напрямку.
Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.
Ми вважаємо, що зернову ініціативу можна відродити. Наші профільні департаменти підтримують зв’язок зі своїми колегами, - сказав Гюльдере.
За його словами, Туреччина контактує як з основними "гравцями", так і зі сторонами, які можуть сприяти процесу.
Дипломат вважає, що Чорноморська зернова ініціатива стала реальністю завдяки співпраці Туреччини з ООН, Україною та агресоркою росією.
Ми підтримуємо зв'язок з іншими сторонами, які також можуть зіграти роль у відновленні дії угоди. Так, тепер ми знаходимося на тому етапі, коли деякі вважають цей коридор "віджившим". Але ми вважаємо, що це не так, і продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоби його відновити, - сказав посол.
Нагадаємо, Пентагон передасть Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових снарядів, які призначалися для України.
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