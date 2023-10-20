У Туреччині заявили, що відновлення "зернового коридору" можливе і Анкара продовжує докладати зусиль у цьому напрямку.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

Ми вважаємо, що зернову ініціативу можна відродити. Наші профільні департаменти підтримують зв’язок зі своїми колегами, - сказав Гюльдере.

За його словами, Туреччина контактує як з основними "гравцями", так і зі сторонами, які можуть сприяти процесу.

Дипломат вважає, що Чорноморська зернова ініціатива стала реальністю завдяки співпраці Туреччини з ООН, Україною та агресоркою росією.

Ми підтримуємо зв'язок з іншими сторонами, які також можуть зіграти роль у відновленні дії угоди. Так, тепер ми знаходимося на тому етапі, коли деякі вважають цей коридор "віджившим". Але ми вважаємо, що це не так, і продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоби його відновити, - сказав посол.

Нагадаємо, Пентагон передасть Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових снарядів, які призначалися для України.