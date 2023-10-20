Цифровізація і доступність адмінпослуг. В Києві відбувся діджітал - форум "Дієвий ЦНАП". У фокусі уваги - розширення спектру послуг, безбарʼєрність, відновлення самих центрів після повномасштабного вторгнення. Які результати роботи і над чим нині працюють - розкаже Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

Цифровізація, швидкість та доступність. Основні завдання, які ставлять перед собою ЦНАПИ - центри надання адміністративних послуг. Натепер в Україні працює понад 1000 ЦНАПів. Які надають більш як 200 різноманітних послуг - серед популярних оформлення внутрішнього та закордонного паспортів, реєстрація місця проживання, підприємців, речових та майнових прав...

Тепер уряд ставить мету - розширити мережу ЦНАПів, щоб українці в кожній громаді, навіть там, де проживає менше 10 тисяч людей, мали доступ до якісних адміністративних послуг. Крім того, працюють над тим, щоб відбудувати ЦНАПи, що були пошкоджені внаслідок бойових дій.

Марина Бобраніцька, начальниця управління системного розвитку надання адміністративних послуг Мінцифри:

Утворити ЦНАП в кожній громаді зараз - це завдання виконано на 80%, ми прямуємо до того, щоб в кожній громаді був належний якісний фронт-офіс для надання послуг ЦНАП. Держава ставить за мету відбудувати все,що зруйноване ворогом, тому ми, звичайно, не маючи коштів державних, робимо за рахунок проектів донорів, міжнародної технічної допомоги, відновлюємо офіси. Таких спочатку відновлено вже 30 - це будівництво, це реконструкція, будівництво модульних конструкцій, тобто таких ЦНАПів з конструкції які дуже легко і швидко монтуються для того, щоб люди могли туди приходити. Це дуже зручні конструкції, в яких є абсолютно весь спектр якісного обслуговування. ЦНАПи тісно співпрацюють з цифровим додатком "Дія". До "Дії" можна подати заявки на отримання адмінпослуг. Потім їх вже обровляють самі співробітники ЦНАПу. А ще серед основних завдань - зробити послуги безбар'єрними.

Мстислав Банік, директор департаменту розвитку електронних послуг Мінцифри:

Самі ЦНАПи фокусується на доступності для того, щоб люди з інвалідністю могли туди потрапити скористатися послугами друга, всі онлайн ресурси перевіряються, вдосконалюються є певні кроки, які ми робимо, щоб вони були доступні для людей,в яких є проблеми з зором, слухом. Співробітник ЦНАПів, якщо ми говоримо про офлайн, завжди готовий прийти на допомогу, підказати, зорієнтувати, з різними проблемами чи різним рівнем цифрових навичок. Зробити адмінпослуги доступними для ветеранів та членів їхніх родин. Це окреме завдання, яке ставить перед собою держава. Нині у ЦНАПах працює програма "є-Ветеран". Нашим захисникам надають 39 державних послуг. Тепер планують створити єдині вікна для ветеранів.

Тетяна Калита, заступниця Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації: