Ця ніч видалася неспокійною на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Вранці внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію, - повідомив міністр.

Також, за його словами, було гучно і на Донеччині. Ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків та будівля школи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

У Харківській області російські військові завдали авіаудару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджені 4 приватні будинки та 5 торговельних кіосків.

Окупанти здійснили 6 авіаударів по селах Бериславського району, що на Херсонщині. Під ударом був і Берислав - російські військові обстріляли місто з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Також під ворожими обстрілами був і сам Херсон. Опівночі ворог почав обстріл з артилерії. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, росія продовжує нести втрати у війні проти України. Протягом останньої доби українські оборонці знищили 1 380 окупантів, а також ліквідували 55 ворожих танків та 120 бойових броньованих машин. Найбільше ворожих втрат було зафіксовано на Авдіївському напрямку.