Хорватія надала Україні всі свої гелікоптери Mi-8 [ Редагувати ]
Хорватія надала Україні усі свої гелікоптери Mi-8.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з хорватським міністром оборони Маріо Баножичем у Пентагоні.
Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії допомагати Україні. Ми можемо бачити це у ваших численних поставках військової техніки, у тому числі усіх ваших гелікоптерів Mi-8, - сказав Остін.
Міністр оборони США підкреслив, що Хорватія вислала свої війська для участі в розгортанні бойових груп НАТО в Польщі, Литві і Угорщині, а також надала гуманітарну допомогу.
І усе це реально змінює ситуацію у боротьбі України за свободу, - наголосив Остін.
Нагадаємо, впродовж минулої доби Сили оборони України знищили дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" армії рф.
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