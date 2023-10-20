Хорватія надала Україні усі свої гелікоптери Mi-8.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з хорватським міністром оборони Маріо Баножичем у Пентагоні.

Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії допомагати Україні. Ми можемо бачити це у ваших численних поставках військової техніки, у тому числі усіх ваших гелікоптерів Mi-8, - сказав Остін.

Міністр оборони США підкреслив, що Хорватія вислала свої війська для участі в розгортанні бойових груп НАТО в Польщі, Литві і Угорщині, а також надала гуманітарну допомогу.

І усе це реально змінює ситуацію у боротьбі України за свободу, - наголосив Остін.

Нагадаємо, впродовж минулої доби Сили оборони України знищили дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" армії рф.