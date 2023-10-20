Німеччина продовжує торгувати російським газом, оскільки розірвання контракту з націоналізованою фірмою може призвести до значних втрат у мільярдах євро. Ця ситуація створює складність для Берліна та потенційно може бути вигідною для москви.

За інформацією Bloomberg, колишній підрозділ ПАТ "Газпром", SEFE GmbH, продовжує постачати російський природний газ за умовами попереднього контракту, який існував до того, як Німеччина націоналізувала цю компанію минулого року. Частина цих поставок, які не потрапляють під міжнародні санкції, спрямована до Індії.

Проте ця ситуація стала великою проблемою для Німеччини, яка виразно заявила про свій намір відмовитися від російського газу через конфлікт в Україні. Берлін стикається з суворою критикою через побоювання щодо того, що державна компанія все ще підтримує зв'язки з москвою, незважаючи на політичну риторику.

"Як і будь-який довгостроковий контракт на поставку, цей старий контракт SEFE також містить дуже суворі штрафні санкції і наслідки відповідальності в разі, якщо SEFE не виконає свої договірні зобов'язання", - заявив представник SEFE, відмовившись коментувати конкретні умови.

Нагадаємо, Міністерство оборони США не повідомило скільки ракет ATACMS передали Україні. Проте там зауважили, що зброя має використовуватися виключно на території України.