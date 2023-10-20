Заява володимира путіна про патрулювання повітряного простору над Чорним морем літаками МіГ-31, які несуть "Кинджали", є спробою інформаційної маніпуляції.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це абсолютна маніпуляція, тому що йшлося про МіГ-31, які є носіями "Кинджалів". Під час зльоту такого літака повітряна тривога оголошується по всій території України. Де б цей літак не злетів, він загрожує аеробалістичною зброєю всій території України. Акцент на чергуванні в Чорному морі - це звичайна інформаційна маніпуляція", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін оголосив про розпорядження почати постійне патрулювання Чорного моря російськими військовими силами за допомогою літаків, які оснащені гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Відповідну заяву путін зробив на прес-конференції після свого візиту до Китаю.

Заяви російського диктатора володимира путіна щодо патрулювання Чорного моря літаками МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинджал" можуть бути спрямовані на залякування та створення образу загрози. За словами авіаційного експерта і колишнього інженера "Конструкторського бюро Антонов" Костянтина Криволапа, це важливо зрозуміти, щоб адекватно оцінювати обстановку.