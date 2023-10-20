З Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний рейс з українцями [ Редагувати ]
У пʼятницю, 20 жовтня, з Тель-Авіва до румунського Бухареста вилетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі у Facebook.
Евакуація громадян України зі зони конфлікту або з країн, де виникла надзвичайна ситуація, це важлива операція для уряду України та консульських служб.
Вона забезпечує повернення українців на батьківщину та надає їм захист в разі загрози. Ця діяльність вимагає співпраці різних служб та зусиль відповідних відомств та посольств.
Так, повідомляється, що борт вилетів з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом.
Якщо вас цікавлять подібні питання про евакуацію громадян України або потрібна консульська допомога, ви можете звернутися до ближчого до вас консульського представництва або посольства України. Вони нададуть вам необхідну інформацію та допомогу.
Нагадаємо, Пентагон передасть Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових снарядів, які призначалися для України.
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