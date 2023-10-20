У пʼятницю, 20 жовтня, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що третя світова війна розпочалася у 2008 році, коли росія вдерлася у Грузію. Конфлікт в Ізраїлі не останній, який сколихне світ найближчим часом.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Третя світова війна почалася у 2008 році, коли рф напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова, - ред.) знаходилася у такому прихолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України висловив думку, що конфлікт, що розгортається в Ізраїлі, є однією з проявів багатогранної геополітичної ситуації, виниклої на тлі агресивних дій російської федерації в Україні.

Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився.

На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес, тому зараз найголовніше "поставити крапку, щоб війна не розповзлася".

Раніше Данілов розповів, чому у Словаччині відмовилися від підтримки України.