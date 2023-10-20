Розвідники знищили два опорні пункти окупантів (відео) [ Редагувати ]
На одному з відрізків фронту війська Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та знищили дві взводно-опорні позиції окупантів.
Цю інформацію надала пресслужба Головного управління розвідки.
Розвідка виявила, що на одній із позицій ворога була встановлена система супутникового зв'язку "Лєґєнда 2".
Внаслідок успішних ударів, нанесених українськими розвідниками, ворожа система "Лєґєнда" та російські опорні пункти були повністю знищені.
Раніше ми писали про те, що впродовж минулої доби Сили оборони України знищили дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" армії рф.
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