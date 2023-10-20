Президент США Джо Байден виступив із важливим повідомленням до громадян Сполучених Штатів Америки. У своєму виступі, глава американської держави акцентував увагу на важливості підтримки України та Ізраїлю в нинішніх геополітичних умовах. Послання Байдена було важливим кроком у дипломатичних зусиллях зміцнення партнерських стосунків із цими двома країнами. Давайте розглянемо основні заяви американського президента.

У своєму виступі Байден засудив агресивні дії росії щодо України та активну втручання кремля в українські справи. Він підкреслив важливість підтримки України та наголосив, що Сполучені Штати Америки стоять пліч-о-пліч із українським народом у їхніх зусиллях за захист свого суверенітету та територіальної цілісності. Байден закликав міжнародну спільноту підтримати Україну та вважати російську федерацію відповідальною за агресивну політику та порушення міжнародного права.

Після цього американський лідер також звернув увагу на складну ситуацію в Ізраїлі та навколишньому регіоні. Він підкреслив важливість підтримки миру та стабільності в цьому регіоні та закликав всі сторони до мирного вирішення конфліктів та дотримання прав людини.

Байден також висловив свою вдячність американському народові за їхню підтримку та солідарність у ці важливі часи. Він закликав громадян бути обʼєднаними та допомагати тим, хто потребує допомоги в усьому світі.

Загальна ідея повідомлення від Джо Байдена полягає в підтримці демократії, прав людини, миру та стабільності в світі. Це послання відображає зобов'язання Сполучених Штатів Америки підтримувати своїх союзників та допомагати вирішувати глобальні виклики.

Нагадаємо, що Байден запросить у Конгресу $60 млрд для України.