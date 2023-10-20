Ізраїль оновив інформацію щодо іноземців, які постраждали внаслідок атак з боку бойовиків ХАМАС. В результаті бойових дій і обстрілів загинули 32 громадяни Сполучених Штатів Америки, і ще 8 американців вважають зниклими безвісти.

Крім того, за даними ізраїльської влади, загинули 24 громадяни України, і троє українців також вважаються зниклими безвісти.

Франція також зазнала втрат, і внаслідок конфлікту загинули 22 громадяни цієї країни.

Загальна кількість жертв охоплює громадян різних країн, зокрема Аргентини, Таїланду, Німеччини, Британії, Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі-Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану, Казахстану та росії.

Ця інформація свідчить про трагедію та глобальну природу конфлікту в Ізраїлі та регіоні загалом. Кількість жертв і постраждалих громадян різних країн викликає серйозну загрозу світовому миру та безпеці. Зусилля міжнародної спільноти та дипломатичні ініціативи набувають особливої важливості у попередженні подібних конфліктів і міжнародній стабільності.

Нагадаємо, Пентагон передасть Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових снарядів, які призначалися для України.