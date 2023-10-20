У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області представники Сил спротиву вчинили підрив автомобіля, в якому перебували російські загарбники, які грабували квартири місцевих мешканців. Ця подія сталася вночі, повідомляється у Telegram-каналі мерії Мелітополя, яка очолює Іван Федоров.

За інформацією, отриманою від місцевої мерії, внаслідок дій місцевих партизанів під час "нічного полювання", було підірвано автомобіль, в якому перебували російські загарбники, які вчиняли мародерство.

Подія трапилася в районі Авіамістечка під час завантаження награбованого майна в автомобіль.

За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі - це мінус авто з окупантами-мародерами.

Мер додав, що ці інтервенти регулярно відстежували та грабували порожні квартири у Мелітополі.

А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву.

Федоров також опублікував у мережі відео з місця події.

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