"У Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами" - Федоров [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області представники Сил спротиву вчинили підрив автомобіля, в якому перебували російські загарбники, які грабували квартири місцевих мешканців. Ця подія сталася вночі, повідомляється у Telegram-каналі мерії Мелітополя, яка очолює Іван Федоров.
За інформацією, отриманою від місцевої мерії, внаслідок дій місцевих партизанів під час "нічного полювання", було підірвано автомобіль, в якому перебували російські загарбники, які вчиняли мародерство.
Подія трапилася в районі Авіамістечка під час завантаження награбованого майна в автомобіль.
За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі - це мінус авто з окупантами-мародерами.
Мер додав, що ці інтервенти регулярно відстежували та грабували порожні квартири у Мелітополі.
А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву.
Федоров також опублікував у мережі відео з місця події.
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