Міністр закордонних справ України, Дмитро Кулеба, відреагував на зустріч прем’єр-міністра Угорщини, Віктора Орбана, з російським диктатором володимиром путіним, яка відбулася в Китаї. В інтервʼю France 24 Кулеба висловив свою позицію.

Під час зазначеної зустрічі Орбан привітав путіна, пожав йому руку, що викликало певні обурення та обговорення в Україні та серед партнерів.

Міністр Кулеба, реагуючи на цю ситуацію, висловив своє занепокоєння чи засудив дії Орбана на цій зустрічі, особливо в контексті конфлікту між Україною і росією.

Сподіваюся, що він (Орбан - ред.) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з путіним.

Раніше Кулеба закликав виключити агресора із ОБСЄ.