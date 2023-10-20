В Україні потеплішає до +28 градусів [ Редагувати ]
У суботу, 21 жовтня, в Україні очікується тепла погода. У більшості областей прогнозуються до +28 градусів. Проте, в окремих регіонах можливі дощі. Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, день принесе мінливу хмарність.
Українці можуть розраховувати на сонячну та теплу погоду, проте вночі та вранці на північній частині країни, а саме в Полтавській, Харківській та Луганській областях, можливі невеликі дощі. Також, вночі та вранці на півночі країни прогнозується туман.
Температура вночі буде коливатися від 8 до 13 градусів тепла.
На заході та півдні країни тепліше, з температурою від 14 до 18 градусів.
Вдень у більшості областей очікується тепло, з температурою від 23 до 28 градусів. Але на північному сході та східних областях температура буде нижчою, від 17 до 22 градусів, а на північному сході навіть прохолодніше, з температурою від 6 до 11 градусів.
Щодо вітру, очікується південно-західний вітер, який вдень може змінитися на східний. Швидкість вітру становитиме від 7 до 12 метрів на секунду, а в Карпатах можливі пориви вітру від 20 до 25 метрів на секунду.
У столиці та області мінлива хмарність. Вночі дощ, вдень без опадів. По області вночі та вранці місцями туман.
Температура у Києві вночі на рівні 11-13°, вдень 17-19°. По області вночі 8-13° тепла; вдень 17-22°, на півночі області 11-13°.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
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