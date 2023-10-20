Навіть у важкі часи, коли в Україні ведеться війна та виникають різні виклики, місто Київ не втрачає своєї культурної активності та різноманітності подій. У ці вихідні, 21-22 жовтня, мешканці та відвідувачі Києва матимуть чудову можливість зануритися в атмосферу мистецтва та розваг, переживши незабутні миті та насолодитися різноманіттям культурних подій.

Попри обставини, ці події створюють позитивний витік для всіх учасників, нагадуючи нам про важливість культурного обміну та взаєморозуміння.

Резиденція Мавки

Резиденція Мавки - це особливий дитячий розважальний комплекс, який створено на основі популярного українського фільму "Мавка. Лісова пісня". Тут дітей очікує захоплива екскурсія, де вони матимуть змогу дізнатися більше про чарівний світ фільму. Також вони зможуть взяти участь у креативних майстер-класах і цікавих іграх. Але найголовніше - діти матимуть можливість особисто зустрітися з Мавкою та іншими чарівними істотами Магічного Лісу. Відвідувачі резиденції матимуть нагоду створити незабутні спогади та відчути себе частиною цього унікального світу.

Коли: 21-22 жовтня, 10:00

Де: ВДНГ, павільйон 7а (боковий вхід), проспект Глушкова, 1

Скільки коштує: 100-220 гривень.

"Дірявий експрес"

Вистава "Дірявий експрес" за пʼєсою геніального, скандального, харизматичного, українського драматурга Александра Неволько. Молодість пролетіла так швидко, у гонитві за примарними ідеалами. Проте так хочеться простого людського щастя. Звернувшись до фахівця таролога, астролога і нумеролога, наша героїня пускається в авантюру. Подія відбудеться у призначений день, місце та час. Остання можливість встигнути на поїзд, що йде. Чи зможе самотнє серце знайти спокій? Що переможе тілесні бажання, пристрасть що обпалює, тваринні інстинкти чи кохання?

Коли: 21 жовтня, 16:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт", вулиця Володимирська, 71

Скільки коштує: 350 гривень.

Стендап та вино у Boho Yosai

"Стендап та вино у Boho Yosai" - це чудова можливість провести незабутній вечір з коханою людиною або в компанії друзів, насолодитись келихом вина або коктейлем та від душі посміятись. Коли: 22 жовтня, 19:00 Де: Boho Yosai Адреса: вулиця Івана Мазепи, 1 Скільки коштує: 390-690 гривень. Подробиці за посиланням. Інтерактивна екскурсія-квест "Козацькі таємниці Подолу" Беріть з собою дітей та друзів, станьте справжнім козацьким загоном та розкрийте давні таємниці Подолу.

Коли: 22 жовтня, 12:00

Де: Пам'ятник Г. Сковороді, Контрактова пл.

Скільки коштує: 250-350.

Підпільні Розгони

Саме тут зароджується справжня українська стендап-комедія. Саме тут у мирні часи ми збиралися кожен вечір, щоб провести його разом. Кухня та бар - звичайно ж будуть працювати, тож як і раніше зможете замовити собі щось смачне. Формат стендап вечірок "Розгони", крім класичної стендап комедії, ви побачите імпровізаційний формат в якому коміки разом будуть сидіти на сцені, обговорювати хвилюючі та актуальні теми, і жартувати прямо тут і зараз.

Коли: 21 жовтня, 18:30

Де: Underground Standup Club, вулиця: Золотоворітська, 15, Київ

Скільки коштує: 250-450 гривень.

Олександр Пономарьов та Михайло Хома. Благодійна вечеря

У програмі найкращі пісні артистів, а також благодійний аукціон з унікальними лотами від зірок та митців. Ведучий вечора – Юрій Горбунов. У вартість квитка включена вечеря та welcome drink.

Коли: 21 жовтня, 18:00

Де: КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16a

Скільки коштує: 5000 гривень.

Стендап вечір Дениса Думи

Матеріалу хвилин десь на 40, решта - жива розмова з глядачем (імпровізація). Все пройде в барі, тому випити теж буде що. 20% коштів буде перераховано на потреби ЗСУ.

Коли: 22 жовтня, 19:00

Де: Dorothy pub, Велика Васильківська, 43/16

Скільки коштує: 250 гривень.

Подорож Сонячною системою

За допомогою цього повнокупольного фільму глядачі не просто отримують інформацію про планети Сонячної системи, але і стануть учасниками приголомшливої подорожі.

Коли: 21 жовтня, 21:00

Де: Київський планетарій, Велика Васильківська, 57/3

Скільки коштує: 500 гривень.

Київський океанаріум "Морська казка"

У Київському океанаріумі мешкає 2600 морських і океанічних жителів, які чекають на відвідувачів і готові вражати уяву. На відвідувачів чекає багато сюрпризів, включаючи справжній підводний тунель. Перебувати в тунелі абсолютно безпечно і дуже захоплююче - акули та черепахи пропливатимуть просто над вами. Окрім цього на вас чекають несподівані зустрічі з різноманітними мешканцями морів та океанів.

Коли : 21 жовтня, 10:00

Де : Київський океанаріум "Морська казка", ул. Малишка, 3

Скільки коштує: 250–300 гривень.

Дивіться також, якою буде погода на вихідних 21-22 жовтня.