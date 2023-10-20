Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Херсонської області, де він провів нараду з прикордонниками. Ця важлива подія була оголошена на офіційній сторінці Зеленського у соціальній мережі Facebook.

Під час наради присутні обговорили актуальну ситуацію на українських кордонах, яка залишається надзвичайно важливою з огляду на геополітичний контекст та безпеку держави. Зеленський, як глава держави, віддав велику увагу питанням, пов'язаним із забезпеченням національної безпеки, а також життя та праці прикордонників.

Окрім цього, обговорили умови служби прикордонників в прифронтових областях, де їхні обов'язки нерідко пов'язані з підвищеними ризиками та надзвичайними обставинами. Важливо відзначити, що зустріч із прикордонниками підкреслює важливість та вдячність за їхню службу на кордонах України.

Цей візит президента свідчить про постійну увагу державного керівництва до питань національної безпеки та важливості співпраці між владою та прикордонниками в умовах складної геополітичної ситуації в регіоні.

Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть - міцну службу. Двадцять років, із яких майже 10 років - це війна проти окупанта.

Варто додати, що сьогодні відзначають 20 років з дня заснування розвідки Державної прикордонної служби України.

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