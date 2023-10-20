Мирний саміт щодо України на Мальті: коли відбудеться зустріч [ Редагувати ]
На Мальті запланований третій мирний саміт, що стосується України та включає в себе участь представників так званого Глобального Півдня. Зустріч ця має відбутися 28 і 29 жовтня та передбачає обговорення важливих питань, пов'язаних з ситуацією в Україні та спільними зусиллями з метою забезпечення миру та стабільності в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg.
Мета зустрічі на Мальті - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" плану президента Володимира Зеленського.
Переговори на Мальті продовжать нарощувати темп зі створення ширшої та масштабнішої підтримки мирних зусиль під проводом України перед наміченим Глобальним мирним самітом.
Дату проведення саміту поки що не визначено, оскільки партнери прагнуть досягти прогресу на рівні безпекових радників щодо залучення країн Півдня до української позиції, перш ніж відбудеться зустріч на вищому рівні.
Раніше Зеленський затвердив рішення РНБО про підготовку до зими.
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