Слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та військових злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до рф. Про це повідомляє ООН.

"Комісія знайшла нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також відповідні злочини на територіях, які опинилися під її контролем в Україні", - сказано у звіті.

Зокрема мова йде про напади в містах Умань і Херсон. ООН задокументувала ті напади, які стосуються цивільних об'єктів:

житлових будинків,

залізничної станції,

магазинів,

складу для цивільного використання.

Росія рішуче заперечує вчинення звірств і нападів на цивільне населення в Україні.

Також було задокументовано випадки зґвалтувань "із застосуванням сили або психологічного примусу".

"Більшість інцидентів сталися після того, як злочинці увірвалися в будинки жертв. Жертви повідомляли про зґвалтування під дулом пістолета і погрози вбивством або заподіянням іншої серйозної шкоди жертвам або їхнім родичам", - пише ООН.

Знайдено докази переміщення 31 дитини з України до Росії в травні минулого року. Комісія "дійшла висновку, що це була незаконна депортація і воєнний злочин".