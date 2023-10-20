ООН знайшла нові докази військової агресії в Україні [ Редагувати ]
Слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та військових злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до рф. Про це повідомляє ООН.
"Комісія знайшла нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також відповідні злочини на територіях, які опинилися під її контролем в Україні", - сказано у звіті.
Зокрема мова йде про напади в містах Умань і Херсон. ООН задокументувала ті напади, які стосуються цивільних об'єктів:
- житлових будинків,
- залізничної станції,
- магазинів,
- складу для цивільного використання.
Росія рішуче заперечує вчинення звірств і нападів на цивільне населення в Україні.
Також було задокументовано випадки зґвалтувань "із застосуванням сили або психологічного примусу".
"Більшість інцидентів сталися після того, як злочинці увірвалися в будинки жертв. Жертви повідомляли про зґвалтування під дулом пістолета і погрози вбивством або заподіянням іншої серйозної шкоди жертвам або їхнім родичам", - пише ООН.
Знайдено докази переміщення 31 дитини з України до Росії в травні минулого року. Комісія "дійшла висновку, що це була незаконна депортація і воєнний злочин".
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