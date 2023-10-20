Росія може накопичувати ракети для масованих ударів по Україні - Шмигаль [ Редагувати ]
Російські окупанти можуть накопичувати ракети для того, аби здійснювати масовані обстріли України.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
"В енергетичній системі зараз дефіциту немає. Відключення чи графіки не застосовуються. Але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, а тому продовжуємо підготовку", - сказав він.
Шмигаль також розповів про перебіг опалювального сезону. Так, наразі до тепла поступово підключають усе більше міст. Насамперед місцева влада має включити опалення в школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об’єктах соціальної інфраструктури.
Прем'єр зазначив, що тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін. Субсидії продовжують автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд має все перерахувати.
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