Кабінет міністрів скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

За його словами, уряд визнав розпорядження Кабміну від 09.12.2020 №1542 "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення" таким, що втратило чинність.

"Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення", - зазначив Мельничук.