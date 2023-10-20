В Україні скасували проведення перепису населення у 2023 році [ Редагувати ]
Кабінет міністрів скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році.
Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
За його словами, уряд визнав розпорядження Кабміну від 09.12.2020 №1542 "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення" таким, що втратило чинність.
"Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення", - зазначив Мельничук.
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