У Севастополі оголосили тривогу: пролунали вибухи [ Редагувати ]
Російські загарбники оголосили тривогу в тимчасово окупованому Севастополі. Після цього у місті пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Місцеві заявляють, що чули вибухи у Балаклавському районі міста.
Зазначимо, що у місті припинив роботу морський та наземний громадський транспорт. Росіяни також перекрили Кримський міст.
Пропагандисти також повідомляють про нібито роботу ППО у Севастополі та "збиття" двох ракет.
по темі
Перекидання російських винищувачів МіГ-31 до Севастополя не означає, що Крим стане новим постійним місцем дислокації для цих літаків
В ніч на четверг, 19 жовтня, російські війська вдарили ракетою по Миколаєву
Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі зранку 18 жовтня
Кабінет міністрів скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році
Ведучі експерти розповіли, що буде з ринком нерухомості та чи варто українцям чекати здешевлення