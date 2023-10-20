Перекидання російських винищувачів МіГ-31 до Севастополя не означає, що Крим стане новим постійним місцем дислокації для цих літаків.

Про це повідомив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, те, що росія спрямувала МіГ-31 в Крим, це продовження "страшилок" російського диктатора володимира путіна про патрулювання над Чорним морем.

"Але я хочу наголосити: Росія використовує багато аеродромів для ударів по Україні, близько 40, а авіація це річ мобільна: сьогодні тут, завтра там. Не обов'язково вони будуть використовувати "Бельбек" для літаків МіГ-31... Сьогодні можуть знаходитися, а завтра перелетять кудись у Ростов чи подалі", - додав Ігнат.