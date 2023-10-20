У Повітряних силах відреагували на МіГи у Севастополі [ Редагувати ]
Перекидання російських винищувачів МіГ-31 до Севастополя не означає, що Крим стане новим постійним місцем дислокації для цих літаків.
Про це повідомив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, те, що росія спрямувала МіГ-31 в Крим, це продовження "страшилок" російського диктатора володимира путіна про патрулювання над Чорним морем.
"Але я хочу наголосити: Росія використовує багато аеродромів для ударів по Україні, близько 40, а авіація це річ мобільна: сьогодні тут, завтра там. Не обов'язково вони будуть використовувати "Бельбек" для літаків МіГ-31... Сьогодні можуть знаходитися, а завтра перелетять кудись у Ростов чи подалі", - додав Ігнат.
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