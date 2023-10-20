Байден запросив у Конгресу узгодження бюджету на допомогу Ізраїлю та Україні [ Редагувати ]
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запросив у Конгресу узгодження бюджету для допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це повідомляє Білий дім.
Як пояснили у Білому домі, після терористичної атаки ХАМАС, Байден різко збільшив безпекову, розвідувальну і дипломатичну підтримку народу Ізраїлю.
Новий запит дозволить надавати необхідну допомогу Ізраїлю у сфері безпеки та підтримувати ізраїльські зусилля зі звільнення заручників.
Також додатковий запит дозволить забезпечити критично важливу підготовку, обладнання та озброєння, необхідні для України.
"Ресурси для американської оборонно-промислової бази підтримають американські робочі місця, підвищать здатність нашої країни виробляти критично важливі боєприпаси та інше обладнання, а також гарантуватимуть, що наші збройні сили залишатимуться найбільш готовими, спроможними і найкраще оснащеними бойовими силами, які коли-небудь бачив світ", - пише Білий дім.
За даними американських ЗМІ, сума запиту становить 105 мільярдів доларів:
- 61,4 мільярдів доларів для України;
- 14,3 мільярдів доларів для Ізраїлю, включаючи 9,15 млрд доларів на гуманітарну допомогу;
- 7,4 мільярдів доларів для Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону;
- 13,6 мільярдів доларів на безпеку на південному кордоні США.
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